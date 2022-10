Quels départements ont le plus haut taux d’enfants de 2 ans scolarisés ?

Indicateurs

Publié le 27/10/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu Education et Vie scolaire, France

Encore non-obligatoire, la décision de scolariser ou non les plus petits reste dans les mains du maire. Mais quel est le taux d'enfants de deux ans scolarisés en France ? (1/2)

Scolariser ou ne pas scolariser les plus petits ? Si l’école française est obligatoire à partir de trois ans, certains parents aimeraient voir leurs enfants franchir les pas de l’éducation plus tôt, parfois en dépit des règles imposées par les élus. Le Conseil d’État a rappelé dernièrement que cette décision reste à la merci des maires. Mais qu’en est-il vraiment de leur taux de scolarisation en 2019 ?

Au total, l’Insee a recensé 129 353 enfants de deux ans scolarisés sur l’ensemble du territoire en 2019, en légère hausse comparé à 2018 (+5%). À l’aperçu de la carte, le taux de scolarisation semble sectorisé dans trois zones : le Nord, l’Ouest et le centre-Sud.

Seuls deux départements ont plus d’un enfant sur deux de cette tranche d’âge scolarisés. Avec 57,53% de scolarisation, la Lozère devance la Haute-Loire qui comptabilise 51,43%. La première est en baisse de vitesse depuis 2012, alors que la seconde accueille plus d’enfants dans les rangs. À l’époque, le taux de la Lozère s’élevait à 63%, quant à la Haute-Loire, il n’était qu’à 46%. S’en suivent le Finistère (42,54%), le Morbihan (37,68%), l’Aveyron (36,20%) et les Côtes-d’Armor (36,20%).

Si un maire peut décider de l’accès ou non à l’éducation à partir de deux ans, l’école maternelle publique Gérard-Pons de Fontanilles (Lozère) expérimente depuis plusieurs années une classe passerelle pour les plus petits d’entre-nous. « Le temps de scolarisation de l’enfant, tout en étant régulier, y est assoupli en fonction de ses capacités d’adaptation et de son rythme de vie. Puis, petit à petit, les enfants passeront dans une des trois autres classes de cycle que compte l’école », rapporte Midi-Libre.