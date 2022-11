« Il faut que les acheteurs publics tiennent compte des contraintes des entreprises »

Transition écologique

Publié le 04/11/2022 • Par Christine Berkovicius

Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics, décrypte l’état d’esprit des entreprises face à la multitude de nouvelles dispositions qui concernent la commande publique.

Les entreprises sont-elles prêtes à répondre aux nouvelles exigences vertes des acheteurs publics ?

La situation a beaucoup évolué. Il y a quelques années, elles n’étaient pas hyper pointues sur ces sujets mais les mentalités ont changé et le Covid a sans doute accéléré les choses. Cela dit, il faut être réaliste, certaines d’entre elles, surtout les plus petites, rencontrent des difficultés à répondre aux demandes des donneurs d’ordre. Nous allons donc mettre en œuvre un plan de formation inédit à l’échelle d’une branche professionnelle, dès 2023, pour former massivement les dirigeants, les encadrants et les opérateurs de chantier à l’ensemble des solutions de décarbonation.

Quels sont les points les plus problématiques ?

Prenons l’utilisation d’engins et de véhicules ­décarbonés. Il en ...

