Comment la police nationale veut jouer la carte des territoires

Etats généraux de la sécurité locale

Publié le 27/10/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

A l’occasion de la 6ème édition des Etats-généraux de la sécurité locale, la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil, est revenue sur l'organisation du continuum de sécurité et les outils de partenariat mis à la disposition des élus locaux. L'occasion également d'évoquer le lancement du "plan cyber" et le déploiement des caméras individuelles dans les rangs de la police.

Groupes de partenariat opérationnels, référents et correspondants sûreté, police de sécurité du quotidien, plan cyber… Sonia Fibleuil, commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale, était présente le 20 octobre lors des Etats généraux de la sécurité locale pour évoquer tous ces sujets. Il a aussi été question du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, voté récemment au Sénat, et qui doit être débattu mi novembre à l’Assemblée nationale.

Autre sujet majeur, le continuum de sécurité, le partenariat avec les élus locaux et les polices municipales, préoccupation des maires qui réclament davantage de policiers sur le terrain et davantage de contacts avec les forces de sécurité de l’Etat.

Voir ou revoir la table ronde