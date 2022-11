Etats-généraux de la sécurité locale

Commune et intercommunalité : quel territoire pertinent pour conduire le partenariat local de sécurité ?

Publié le 31/10/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

D.R.

A l’occasion de la 6ème édition des Etats-généraux de la sécurité locale, Isabelle Martinez, cheffe de projet prévention de la délinquance à Toulouse métropole attire l’attention des élus locaux et des professionnels sur l’articulation à trouver entre conseils locaux et conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Prévention de la délinquance

Sécurité publique