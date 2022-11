Le numérique, faux ami de la qualité de vie au travail

Prévention

Publié le 03/11/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Les confinements ont définitivement fait basculer le travail dans l’ère du numérique. Des stratégies d’adaptation, tant collectives qu’individuelles, doivent être mises en place pour limiter les effets néfastes des outils et usages digitaux sur les conditions de travail.

Le numérique bouleverse le travail. Temps, cadences, lieux et coopérations sont affectés, avec des effets ambivalents. D’un côté un accès à l’information facilité, l’automatisation de tâches, plus de souplesse dans l’organisation, l’autonomie, la transversalité. De l’autre, des risques psychosociaux accrus liés au stress technologique et à la surcharge cognitive provoqués par la non-maîtrise des outils, l’urgence, l’intensification des rythmes de travail, le volume d’informations à traiter, la porosité entre vie professionnelle et vie privée, le renforcement du contrôle, l’isolement. Face à l’expansion du nombre d’outils et des usages numériques, il est urgent de s’interroger sur la place qu’on leur fait et qu’on leur laisse prendre dans le travail.

Dispositifs de régulation

Le droit à la déconnexion, qui relève de l’obligation de protection de l’employeur, impose la mise en place de dispositifs de régulation ou au moins l’adoption d’une charte définissant les modalités d’exercice de ce droit et les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils. « Le juge utilise de plus en plus les chartes pour vérifier l’impact du numérique sur les conditions de travail. Il peut aller jusqu’à rechercher si elles contiennent les moyens de contrôler la connexion », indique ­Géraldine ­Tchemenian, ancienne avocate en droit social.

La métropole de Lyon (59 communes, 9 200 agents, 1,41 million d’hab.), tout comme la ville et la métropole de Rennes (43 communes, 5 500 agents, 451 800 hab.) ou la région Centre - Val de Loire (3 500 agents) se sont dotées de tels documents pour réguler les temps de connexion, l’utilisation du mail et des outils collaboratifs.

Gestion intégrée du risque

Si elles ont le mérite d’exister, ces chartes sont néanmoins peu contraignantes et donc potentiellement inopérantes. « Elles ne sont utiles que si elles sont le résultat d’un processus de discussion avec les représentants du personnel, si l’organisation du travail est cohérente avec les dispositions qu’elles contiennent et si les managers opèrent des ajustements avec leurs équipes », analyse ­Carine Belin, chargée de mission à l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail Occitanie.

Quant aux coupures des serveurs en dehors des heures de travail, il a pu être observé des pics de connexion juste avant ou après la mise hors tension. Illustration de la complexité à gérer un risque auquel les individus s’exposent eux-mêmes volontairement. L’enjeu est donc aussi d’inciter à l’autorégulation.

Pour l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, le déploiement du numérique dans les organisations nécessite une approche « projet » intégrant les enjeux des conditions de travail et non une approche « outil-investissement ». Pour prévenir les impacts négatifs du numérique, il convient d’interroger la réalité du travail de manière concertée en ouvrant « la boîte noire » (lire ci-dessus). « Les utilisateurs ne sont pas assez associés aux choix des outils et pas assez formés, estime Annick Fayard, secrétaire nationale de l’Unsa Fonction publique. Ils perdent du temps dans l’utilisation et cela les éloigne de leur cœur de métier. » La sensibilisation et la formation sont au cœur des stratégies d’adaptation. « Un usage serein du numérique nécessite de savoir utiliser les outils et les paramétrer, pour les alertes notamment. Face à la multiplication des applications, si on ne les maîtrise pas, on peut facilement être débordé », constate Marie Bancal, directrice des partenariats et du développement chez Pix (1). « Il faut permettre aux agents d’être maîtres des outils », résume Géraldine ­Tchemenian.

Du bon usage du mail Datant de 2013, le guide des « bonnes pratiques de gestion des mails en collectivité » du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine est toujours d’actualité. Il prodigue des conseils d’utilisation tout en sensibilisant aux risques psychosociaux. A télécharger : bit.ly/3ElMwta

Des aides supplémentaires dédiées à la formation et à la sensibilisation Fin août 2022, le Fonds pour ­l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a annoncé le renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs de l’accessibilité numérique (développeurs, employeurs, agents utilisateurs, etc.). Certaines aides ont également été doublées. Elles concernent le diagnostic, l’audit et la mise en accessibilité des sites et interfaces numériques internes et semi-publics. L’aide à la mise en accessibilité est en outre étendue aux nouveaux sites. Depuis octobre 2021, le fonds dispose d’une commission dédiée, chargée d’étudier les sujets liés à l’accessibilité des informations et outils digitaux.

« L’acceptabilité doit être discutée » Vincent Mandinaud, chargé de mission sur la transformation numérique du travail à l’ Anact « Au sein du réseau Anact-Aract, nous pensons que c’est en mobilisant “l’expérience travailleur“ que les organisations pourront tirer le meilleur parti du numérique. Dans le cadre de démarches participatives, nous proposons “d’ouvrir la boîte noire“ des transformations numériques afin de mieux maîtriser leurs effets sur le travail. L’acceptabilité doit être interrogée et discutée. Il faut prêter attention à “l’utilité“ – à quels acteurs et en quoi le projet est utile –, à “l’accessibilité“ – les utilisateurs auront-ils les moyens et les compétences pour accéder aux fonctionnalités et données – et à “l’utilisabilité“ en situation de travail. Ces trois dimensions, qui ­renvoient principalement à une lecture individuelle du rapport aux outils et aux usages, sont à compléter par des entrées plus “collectives“. A savoir la “discutabilité“ du projet avec toutes les parties prenantes, le plus tôt possible ; son “intelligibilité“ – prend-il sens dans le contexte du travail – et son “adaptabilité“ aux contraintes et aux ressources de terrain. L’enjeu n’est pas seulement de prévenir les impacts du numérique sur les conditions de travail, mais de permettre aux organisations de reprendre la main sur les projets de transformation au service de la ­qualité du travail. »