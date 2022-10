TER : faute de conducteurs la SNCF réduit l’offre dans les Hauts de France

Transports

Publié le 21/10/2022 • Par Isabelle Jarjaille • dans : actus experts technique, Régions

La SNCF a annoncé un plan visant à réduire le service TER dans les Hauts de France à compter du 24 octobre, à cause d'une pénurie de conducteurs. Dans cette région, une soixantaine de postes sont non pourvus, sur la centaine de postes vacants au niveau national. La Région demande à l'opérateur de « revoir sa copie pour la rentrée ».

« On s’est plantés plus lourdement en Hauts de France qu’ailleurs, reconnaissait Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, répondant à une question du sénateur de la Somme Stéphane Demilly au Sénat le 14 septembre 2022. On embauche, mais en attendant on a un problème, il y a un temps de formation incompressible ». Concrètement, le service TER dans les Hauts de France subit en moyenne 10 % de suppression de trains au quotidien, « jusqu’à 50 % » pour certaines lignes, d’après Stéphane Demilly.

« En fonction de l’évolution du service »

Le sujet n’est pas nouveau : il avait déjà fait l’objet d’âpres discussions entre la région Hauts de France et l’opérateur il y a exactement un an. Le 25 octobre 2021, la Région exprimait son « ras le bo ...