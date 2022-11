Plus de 50 % des bénéficiaires de l’ASE ont entre 11 et 17 ans

Indicateurs

Publié le 08/11/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu Santé Social

Le nombre d'enfants confiés et accueillis par l'Aide sociale à l'enfance ne cesse d'augmenter depuis 2002. Mais quels âges ont réellement ces bénéficiaires ?

Plus d’un enfant sur deux confié à l’ASE est en réalité un adolescent ayant entre 11 et 17 ans. En pleine augmentation globale du nombre de bénéficiaires de l’Aide sociale à l’enfance, nous dressons le portrait de ces jeunes dans le besoin. Ici, les bénéficiaires des actions éducatives à domicile (AED) ou des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ne sont pas comptabilisés.

Depuis 2015, le nombre d’enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 5 ans grimpe doucement comparé aux autres tranches d’âge. En 2019, 9 660 bénéficiaires étaient de 3 ans ou moins, alors que 15 397 avaient entre 3 et 5 ans. Représentant respectivement 5,3 et 8,5 % de l’ensemble des jeunes confiés à l’ASE, cette représentativité au sein de l’ensemble des bénéficiaires stagne depuis quatre ans.

Parmi les plus grands, 50 168 jeunes avaient 11-15 ans et 45 865 avaient entre 16 et 17 ans. S’ils ont toujours représenté la plus importante partie des enfants de l’ASE, la tendance s’inverse entre les deux catégories. En 2015, la première représentait 31,6 % (47 217 bénéficiaires) du collectif, alors que la seconde seulement 20,7 % (30 893 bénéficiaires). Quatre ans après, la balance s’équilibre : la tranche des 11-15 ans s’élève à 27,8 % et à 25,4 % pour les 16-17 ans.

Quant aux majeurs, ils en dénombrent 23 802 (13,2 %) en 2019, alors qu’ils étaient 18 869 en 2015. En promesse à la lutte contre la pauvreté et de celle pour la protection de l’enfance, un décret met fin à la sortie brutale de l’ASE. L’obligation de ce suivi, jusqu’à 21 ans, a été inscrite dans la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, bien que leur situation n’était pas prévue dans la première mouture du texte.