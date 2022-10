Transition écologique

Les collectivités vont devoir trouver un équilibre entre optimisation énergétique et multiplication des services.

D’abord appelés « smart city » ou « villes intelligentes », les territoires connectés pilotent la gestion urbaine grâce aux données transmises, par un réseau de capteurs, à un système informatique qui les analyse en temps réel. En 2021, 48 étaient recensés dans des collectivités de toute taille, pour un marché de 520 millions d’euros, hors vidéoprotection, selon la fédération InfraNum. Transition écologique et inflation du coût de l’énergie obligent, ils devront se plier aux exigences de la sobriété numérique et écologique. Mais l’équation paraît difficile à résoudre.

Alors qu’ils visent à optimiser la consommation énergétique et sont censés être au service de la transformation environnementale, les réseaux et matériels utilisés peuvent être très gourmands en énergie. C’est pourquoi un territoire connecté se doit d’être « durable ». Le comité stratégique de filière « infrastructures numériques », labellisé en 2018, étudie les moyens d’intégrer le numérique responsable dans ces projets.

Recours à la mutualisation

A commencer par la réutilisation. « Nous avons repris un projet de réseau d’objets connectés LoRa [technologie qui permet aux objets connec­tés d’échanger des données en bas débit] auquel nous avions réfléchi il y a quelques années, avec une nouvelle approche de mutualisation », a expliqué Antoine Delaunay, président du syndicat mixte Manche ­Numérique (447 collectivités), lors d’un atelier de l’université du très haut-débit, à ­Toulouse, le 5 octobre. Le matériel (réseau hertzien, data center de proximité, centre de supervision…) et les savoir-faire pouvant être assez facilement réutilisés, le syndicat a fait le tour des intercos pour identifier leurs besoins. Dans ce département rural, viser la sobriété numérique et énergétique, c’est « voir ce que l’on a déjà et si on ­ l’utilise bien ».

L’intégrateur Equans, racheté par Bouygues début octobre, aide les collectivités à trouver les solutions connectées les plus performantes et les plus sobres en énergie. « Nous étudions la provenance et l’impact environnemental des équipements pour sélectionner les moins énergivores et ceux dont l’énergie grise, utilisée pour la production, est la plus faible », précise Pascal Agostini, directeur adjoint du développement.

La consommation et la possibilité de désactiver certaines fonctions sont des critères importants, facteurs d’économies d’échelle. La logistique (circuits courts) et l’écoconception des matériels sont aussi à prendre en compte pour limiter l’impact environnemental­. Tel ce kit de raccordement­ opti­que dont l’emballage est 100 % recyclable. De plus, l’éco­concep­tion contribue à d’autres améliorations­ : moins d’espace de stockage, moins de CO 2 …

La collectivité doit également choisir des capteurs ou des services adaptés à ses besoins, qui répondent à des standards, et ne surtout pas s’engager dans des techno­logies propriétaires, qui la conduiraient à renouveler et à stocker tout le matériel après quelques années. Equans, qui a adopté une démarche de qualification de ses intervenants, mesure dix critères pour les produits destinés aux marchés publics (éclairage public, mobilité…) : limitation de l’emballage et du stockage, réparabilité, absence de matériaux toxiques…

Pérennité des réseaux

De l’avis de Mourad Bounif, corapporteur du groupe de travail « territoires connectés » du comité stratégique de filière, il faut en outre réfléchir au moyen de déployer l’infra­structure pour qu’elle consomme moins. Ainsi, un réseau mobile utilise trois fois plus d’énergie que la fibre optique.

Enfin, la pérennité des réseaux sera fondamentale pour un moindre impact écologique. Un point sur lequel ­Sébastien Vincini­, premier vice-président­ (PS) du département de la Haute-Garonne, s’interroge : « Que deviendront ces déchets lorsque les infrastructures de fibre optique passeront de l’aérien­ au souterrain ? »

« Un service doit répondre au besoin initial, sans fonctions supplémentaires » « Il faut tout d’abord mieux choisir les équipements, en insérant plus de sobriété numérique dans les marchés publics pour acheter du matériel labellisé ou recondi­tionné, et prolonger la durée de vie des ordinateurs, écrans, téléphones mobiles… expose Nelly Mallet, chargée de la démarche numérique responsable à la région Occitanie. L’écoconception d’un service numérique évite qu’il contribue à une obsolescence plus rapide des terminaux. Pour cela, il doit répondre uniquement au besoin initial, sans fonctions supplémentaires. La région sensibilise aussi ses collaborateurs au numérique responsable, autour des données, qui consomment énormément d’énergie car elles sont conservées dans des data centers rafraîchis en permanence : stockage physique, archivage et gouvernance des données, afin d’éviter les redondances. »

