Restauration scolaire

Cantine scolaire : « On lance un cri de détresse aux collectivités pour faire face à l’inflation »

Publié le 21/10/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une finances, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts finances, France

Dans la restauration scolaire, la pénurie et la hausse des prix se font sentir, notamment, sur la volaille et les œufs. IDN/Stock.adobe.com

Face à une inflation des matières premières autour de 13%, Philippe Pont-Nourat et Anne-Laure Desclèves, respectivement président et porte-parole du Syndicat National de la Restauration Collective (SNRC), et également directeur général de Sodexo, et porte-parole d'Elior Group, appellent les collectivités à renégocier leurs contrats de délégation de service public.

