« Nous avons besoin d’une meilleure connaissance, territorialisée, de la qualité de l’air »

Santé publique

Publié le 21/10/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour Françoise Schaetzel, vice-présidente de l'eurométropole de Strasbourg chargée de la qualité de l’air et de la santé environnementale et présidente de l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air, les collectivités doivent se rapprocher de la recherche sur ces sujets pour fonder leurs actions et leur donner du sens auprès des habitants.

Dans l’édito d’un récent « Bulletin épidémiologique hebdomadaire », vous préconisez un rapprochement entre le monde de la recherche et les collectivités dans le domaine de la qualité de l’air. Qu’est-ce que les élus pourraient en tirer ?

Un tel rapprochement permettrait que nous ayons une meilleure connaissance, territorialisée, de la qualité de l’air, que l’on sache quel est le niveau de pollution et à quoi elle est due. La pollution peut être liée ici à des questions de mobilité, ailleurs à des questions d’énergie ou à d’autres causes. Nous, élus, nous pouvons nous appuyer sur cette connaissance pour développer nos actions et pour prioriser nos choix.

Il est aussi important que cette connaissance soit mise dans le débat public, partagée avec les habitants, pour que les choix opérés par les élus soient compris et mieux acceptés par la population. Si on veut inciter à changer les habitudes en matière de mobilité, il faut que cela ait du sens et pouvoir expliquer que cela permet qu’il y ait moins de morts, moins de maladies et surtout – je suis médecin ! – que les enfants se portent mieux.

Il faut aussi avoir conscience que la pollution de l’air peut être un facteur d’inégalité sociale de santé. Il est démontré scientifiquement que les logements aux loyers les plus modestes sont souvent situés à côté de grands axes de circulation. Or un enfant qui vit près d’un tel axe a 30 à 50 % de risque de plus qu’un autre de développer un asthme… C’est important aussi pour nous, élus, de savoir si ce que nous faisons a des effets sur l’évolution de la pollution mais aussi sur la santé de la population.

De quels éléments issus de la recherche les élus ont-ils besoin pour agir sur la qualité de l’air ?

Nous avons besoin d’une connaissance globale, sur les niveaux de pollution et les types de pollutions, mais aussi de connaissances très ciblées sur les émissions sur des zones qui nécessitent plus de vigilance par exemple le long des axes routiers ou près de sites industriels.

Les élus peuvent mener deux types d’action : réduire les émissions et protéger la population en réduisant leur exposition, par des mesures d’urbanisme. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les cartes issues de la recherche, produites par exemple par les Aasqa . Plusieurs métropoles ont ainsi intégré dans leur PLUi des interdictions de construire des crèches ou des écoles sur certains périmètres plus exposés à la pollution.

Sur le volet santé, des outils d’évaluation de l’impact sur la santé de la pollution de l’air comme AirQ+ de l’OMS permettent de connaître de façon précise et territorialisée la mortalité et la morbidité liée à la pollution de l’air. Dans le « Bulletin épidémiologique hebdomadaire » http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/19-20/index.html figurent des études intéressantes issues de la recherche qui s’orientent de plus en plus sur l’impact réel de la pollution en matière de morbidité.

Qu’est-ce qui pourrait aider au rapprochement des collectivités et de la recherche ?

Les Aasqa , financées par les collectivités et l’Etat, développent des modèles prédictifs (en lien avec elles, NDLR) et peuvent mener des évaluations d’impact sur la santé, mais cela exige des financements. Or ils sont inégaux selon les Aasqa. Les grosses collectivités, comme la métropole de Strasbourg, ont des conventions avec les universités, cela permet de financer des programmes de recherche.