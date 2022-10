Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 15 au 21 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

L’été sera chaud – Le site Internet du CNRS présente une étude encore plus alarmante sur le réchauffement climatique en France. En appliquant la méthode utilisée par le Giec pour estimer le réchauffement climatique, cette étude revoit à la hausse les prévisions de températures attendues en France. D’ici 2100, l’augmentation pourrait atteindre 3,8 °C par rapport au début du 20e siècle. Et ce, pourtant, en appliquant un scénario d’émissions modérées de gaz à effet de serre. Le CNRS s’inquiète alors de l’adaptation de la société française à ce réchauffement, ainsi que les conséquences « sévères » sur l’agriculture et les écosystèmes. Les modèles climatiques étudiés montrent que cette hausse est directement liée aux émissions de gaz à effet de serre et aux aérosols [lire aussi notre article].

Rien que de l’eau – A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C’est ce que rapporte Actu Environnement en revenant sur les dispositifs d’aides exceptionnelles proposés par les agences de l’eau pour faire face à la sécheresse de cette année et du stress hydrique. Et de citer le directeur général de l’agence Rhin-Meuse, qui précise que « sur les cinq dernières années, quatre forment les étiages les plus sévères mesurés depuis 1982 ». Parmi les mesures recensées : taux d’aides bonifiés, nouveaux champs d’éligibilité, élargissement des assiettes subventionnables… Des coups de pouce plus marqués ont aussi été donnés pour des projets d’interconnexion des réseaux ou de réduction des consommations [lire aussi notre article].

Métro c’est trop (peu) – La Fnaut tire le signal d’alarme. Dans un communiqué, l’association, qui dénonce des mesures gouvernementales trop favorables aux transports individuels, estime que les efforts nécessaires n’ont pas été faits en faveur des transports publics. En soulignant que la fréquentation des transports en commun urbains, péri-urbains et régionaux avait retrouvé sa situation d’avant-Covid, la Fnaut s’alarme d’une offre déclinante et insuffisante. Difficultés de recrutement, retards de maintenance des matériels sont autant de raisons invoquées… L’association en appelle donc à une loi de programmation donnant la priorité aux transports publics.

Allo monsieur l’ordinateur – Alors qu’il s’apprête à quitter la direction de l’Anssi, Guillaume Poupard a tenu son dernier discours officiel – cité par La Tribune – et accordé une interview à France Inter. Il a notamment exprimé un mea culpa sur la stratégie – trop parisienne – de l’agence. Selon lui, la crise sanitaire et la multiplication de cyberattaques ont forcé l’Anssi à revoir sa vision en 2021. Selon les derniers chiffres, 626 établissements hospitaliers et collectivités territoriales ont ainsi bénéficié d’un « parcours cyber ». Mais les petites collectivités sont les grandes oubliées puisque l’agence conditionne ce soutien à l’existence d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information. Il faut donc, rapidement, territorialiser ce parcours cyber via les régions.

Le grand incendie – Au lendemain des graves incendies de l’été, l’Assemblée des départements de France avait lancé une mission flash qui vient de rendre ses conclusions. Citées par Sud-Ouest, celles-ci soulignent, tout d’abord, que corréler le financement des Sdis à la densité de population n’est plus pertinent : « Certaines collectivités, très boisées et moins peuplées, font face à des enjeux d’une ampleur sans commune mesure avec leurs ressources ». En règle générale, et au-delà de la question des moyens (humaines et financiers), la mission insiste sur la décentralisation de la lutte, concernant la qualification du niveau de risque par exemple.

Auprès de mon arbre – Comment juger de la valeur d’un arbre ? C’est la question que se pose 20 Minutes en relatant l’expérience de la ville de Rennes. La capitale bretonne a ainsi fixé un barème financier visant à donner une valeur monétaire à chaque tronc pour mieux les protéger de destruction ou de détérioration. Essence, âge, lieu où l’arbre se trouve sont autant de critères retenus pour fixer la valeur [lire aussi notre article].

Viens sur la montagne – Avec des températures atteignant les 24°C en octobre, la station de moyenne montagne de La Clusaz (Haute-Savoie) s’inquiète pour sa prochaine saison. Selon France TV, une cinquième retenue d’eau est en projet pour aider à remplir les canons à neige. Mais habitants et associations de défense de l’environnement s’y opposent car il faudrait pour cela déboiser huit hectares de forêt.

Et aussi…

Le Plan 5000 équipements sportifs de proximité a permis de créer 2089 équipements dans plus de 1000 collectivités [Agence du sport] ;

Plus de 11000 TER ont été supprimés en 2022 dans les Hauts-de-France [Le Monde] ;

L’application Klaxit lance le baromètre du covoiturage quotidien.