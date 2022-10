Eau : les usages sportifs au régime sécheresse

Réchauffement climatique

Publié le 20/10/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La sécheresse de l’été dernier en France remet-elle en question les usages de l’eau, notamment sportifs. Le sujet est au cœur des réflexions d’Eric Servat, hydrologue et directeur du Centre International Unesco sur l'eau de Montpellier, dont les travaux à l’échelle planétaire apportent une vision singulière de ce qui se passe dans l’Hexagone.

Entre la forte baisse du niveau de l’eau dans des sites de pratique de sports de nature, comme le lac de Serre-Ponçon ou les gorges du Verdon, les golfs pointés du doigt ou même quelques piscines publique qui ont fermé pour économiser l’eau, la sécheresse de l’été dernier nous amène à réfléchir nos usages au regard du réchauffement climatique… Avec une nécessité, selon l’hydrologue Eric Servat : il faut se mettre autour d’une table pour réfléchir et aller vers des solutions concertées entre divers acteurs et enjeux.

Comment percevez-vous les baisses du niveau de l’eau dans certains lacs et cours d’eau l’été dernier en France ? Les mesures de restriction qui ont touché quasiment tous les départements, dont 78 en crise (1), le 26 août ?

D’abord cet été sec, paroxystique, après deux ou trois années de faible pluviométrie, nous montre que nous ne pouvons plus faire comme si rien ne s’était passé : nous sommes dans le changement climatique et ces situations vont se reproduire. En France, où l’on tourne le robinet sans y penser, où le stress hydrique ne concerne que certains endroits -mais avec tout de même, des coupures d’eau dans certains endroits, cette ressource impacte chacun au quotidien et concerne toutes nos activités, industrielles, sportives ou touristiques…

Et je m’interroge sur l’efficacité des arrêtés pour limiter nos usages, notamment récréatifs. Sont-ils efficaces et suivis ? Leur communication vis-à-vis des particuliers est-elle adaptée à la réalité de la société d’aujourd’hui? Il semble que malgré les textes, des gens continuent à arroser leur potager, à laver leur voiture ou à remplir leurs piscines privées…

Les piscines privées ont été interdites de remplissage dans de nombreux départements, mais certaines publiques ont aussi été limitées. Quels usages sportifs vous paraissent essentiels ?

Pour certains équipements sportifs, il faut à mon sens séparer ce qui relève de l’individuel et du collectif. Les piscines consomment certes d’importantes quantités de ressource. Mais les publiques doivent faire partie des priorités : elles contribuent au bien-être collectif et à la sécurité, avec l’apprentissage de la nage.

Au-delà du symbolique, il faut établir un rapport coût bénéfice, dans tout ce qui touche les usages de l’eau…

Que dire des golfs, si gourmands en eau et remis en question par des habitants cet été ?

Pour les golfs, également, il est intéressant d’avoir une position mesurée plutôt que de les condamner pour ce qu’ils représentent. Ils sont certes de grands consommateurs d’eau. Mais, d’une part, ils apportent des emplois dans les territoires. Et, d’autre part, la fédération française de golf est proactive sur ce sujet.

Certains golfs n’arrosent plus les fairways, que les greens et une partie d’entre eux réutilisent l’eau usée des stations d’épuration, souvent dans des conditions très contraintes. Or, en France, on est très en retard. Nous réutilisons 1% de nos eaux traitées, contre 10% en Italie ou 15% en Espagne. Nous avons pourtant des entreprises performantes dans ce traitement, des fédérations sportives intéressées, mais nous avons un vrai problème réglementaire en matière de gestion de l’eau.

Que faire ?

Je crois que nous devons d’abord changer notre rapport à l’eau. Nous sommes tellement dans un rapport de proximité que nous l’oublions. En priorité pour lui accorder une vraie valeur, la préserver. Jusqu’ici le rapport à l’eau des gens s’est construit sur un rapport hygiéniste où il s’agissait d’évacuer l’eau et de tenir distance… Mais nous ne pouvons plus continuer à nettoyer des espaces publics avec de l’eau potable. On ne se passera pas de ces ressources alternatives que sont les bassins d’orage, que l’on peut concevoir comme des zones d’infiltration d’eau, pour recharger les lacs, ni de la réutilisation des eaux usées qui représente des centaines de millions de m3 d’eau…

Le potentiel est énorme et ces eaux, très bien traitées, peuvent s’adapter à de nombreux usages… Peut-être faudrait-il avoir une tarification différenciée, avec des tarifs accessibles pour tous les usages incontournables et un peu plus cher, par exemple, quand on remplit sa piscine privée. Et il semble important aussi d’adopter un regard exhaustif sur toutes les activités qui lui sont liées -domestiques, sportives, culturelles ou industrielles…- pour ne pas rester dans la symbolique, mais évaluer le rapport des coûts et des bénéfices des divers usages.

Il faut aller vite dans la transition, mais discuter, bien poser tous les enjeux en mettant tous les acteurs autour d’une table : scientifiques, industriels et acteurs du tourisme, agriculteurs et associations sportives, collectivités…

Quel peut être le rôle des collectivités dans ce contexte ?

Les communes ont un rôle considérable et direct dans la compréhension de ce qui est en train de se passer, dans leur capacité d’action et d’accompagnement. Elles sont en première ligne et souvent responsables de bassin, à l’interface de tous les acteurs, usagers, entreprises, associations, Etat, agriculteurs avec, aussi un rôle d’explication des enjeux auprès de la population…

La bonne solution n’existe qu’à un moment donné dans un lieu donné, et se construit dans la concertation de tous les acteurs en confrontant tous les enjeux d’un territoire donné. Il n’y a pas de solution clef en main. La transition des activités hivernales des stations de moyenne montagne, par exemple, ne peut que reposer sur la concertation. On ne peut arrêter d’un claquement de doigts toutes les activités de sports d’hiver, dont une partie repose sur la production de neige artificielle et qui font vivre un territoire.

Ces enjeux se jouent à l’échelon des communes, des communautés de communes, de métropoles, des syndicats de bassin, des commissions locales de l’eau. Il faut aller vite, mais dans la concertation, en posant bien tous les enjeux et en accompagnant les acteurs.