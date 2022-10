Accueil

France Dialogue social : le duel Agnès Verdier-Molinié/François Kalfon

Dialogue social : le duel Agnès Verdier-Molinié/François Kalfon

Publié le 20/10/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Les Rencontres du dialogue social, qui se sont tenues le 18 octobre à Suresnes (Hauts-de-Seine), ont vu s'affronter la libérale Agnès Verdier-Molinié et le socialiste François Kalfon. La première a prôné d'aligner le statut des fonctionnaires sur le secteur privé. Le second a défendu une approche plus humaine des réformes, sans toutefois de propositions concrètes.

