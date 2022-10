Changements pour les dégâts agricoles et forestiers dus à des populations de grand gibier

Chasse

Publié le 20/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 19 octobre modifie diverses dispositions réglementaires du code de l’environnement et du code rural et de la pêche maritime pour permettre de diminuer les dégâts agricoles et forestiers dus à des populations de grand gibier importantes et de prévenir l’introduction et la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme.

Il ajoute aussi un avis de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière pour la reconnaissance d’un département où les associations communales de chasse agréées doivent être obligatoirement créées.