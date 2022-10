La rapporteure du PLFSS veut généraliser l’accès direct aux professionnels de santé

PLFSS 2023

Publié le 20/10/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Même si la menace du 49-3 plane, Stéphanie Rist se dit satisfaite des débats relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale et propose une loi pour lutter contre les déserts médicaux.

Entre le travail en commission des affaires sociales et la discussion plénière du texte qui débute le 20 octobre en première lecture, Stéphanie Rist, députée Renaissance et rapporteure générale de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, s’est prêtée au jeu du question / réponse avec les journalistes de l’Ajis. Petit tour de ce qui s’est dit.

49-3 ou pas ?

« L’objectif du PLFSS, a rappelé Stéphanie Rist, c’est de maintenir les comptes sociaux à l’équilibre ». Pas d’état d’âme donc pour ponctionner, par exemple, de 250 millions d’euros les laboratoires de biologie médicale « qui affichent des taux de rentabilité de 18 % pour les plus faibles et une croissance de 2 % » (art. 27).

Le ton général est donné : « le PLFSS pour 2023 est bon ». Malgré les quelque 3 000 amendements déposés. Pas d’état d’âme non plus sur le 49-3. L’élue du Loiret remarque : « les conditions actuelles font que le débat sur l’utilisation de l’article 49-3 [de la Constitution] aura lieu ». À ce stade, personne – pas même elle – ne sait ni quand ni combien d’articles seront soumis à cette procédure qui bloque les discussions et aboutit à l’adoption du texte sans vote. Mais cela n’empêche pas (encore) les discussions.

Enjeux de société

Et les sujets pour dessiner la société de demain ne manquent pas. C’est une satisfaction pour elle : « tendus et longs, les débats sont intéressants » et témoignent « des positions politiques de fond différentes ». A propos de la clause de sauvegarde « médicaments » (art. 9 et add.), elle convient qu’il y a là « un enjeu de société » et qu’il faudra discuter de « quoi rembourser et comment favoriser l’innovation ».

La commission des affaires sociales a d’ailleurs adopté nombre d’amendements malgré l’avis défavorable de la rapporteure. Celui sur la téléconsultation (art. 28 et add. à 28), par exemple, qui prévoit notamment l’intervention d’un professionnel de santé. « Il nous faudra débattre de la télécabine de consultation dans les supermarchés, qui n’a pas été abordé ».

Elle se réjouit toutefois que ses groupes de travail transpartisans – « ils font bouger les lignes » – aient réussi à produire trois amendements communs, sur l’augmentation de 1€ (de 22 à 23 €) du tarif horaire plancher des soins à domicile, les consultations avancées et l’expérimentation des infirmiers en pratiques avancés (IPA).

Renforcer l’accès aux soins

Cette expérimentation de trois ans prévoit un accès direct aux IPA dans plusieurs territoires, sous dotés en médecin, à déterminer par voie réglementaire. Cette évolution vise non seulement à améliorer la prise en charge des patients mais aussi à soulager la charge de travail des médecins généralistes (art. add., après art. 24).

À cet égard, la rapporteure soutient l’allongement de l’internat en médecine générale d’une année effectuée en stage sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. Cela permettra d’« améliorer et homogénéiser la qualité des formations d’une part, et d’autre part [de] faire découvrir les zones sous-denses » (art. 23). Reste qu’il faudra décider de la rémunération de cette année.

Proposition de loi

Pour généraliser l’accès direct aux professionnels de santé, la rapporteure a par ailleurs déposé le 18 octobre une proposition de loi portant « amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ». Ce n’est pas dans le PLFSS car l’élue du Loiret ne veut pas une expérimentation. Elle – et la majorité présidentielle à travers elle – propose d’aller plus loin et d’autoriser les IPA à prescrire à la place du médecin, notamment dans les cas de maladies bénignes. L’accès direct aux professionnels de santé tels que les kinés et les orthophonistes seraient également autorisés. La proposition de loi est attendue fin novembre dans l’hémicycle.

Aller vers et permanence des soins

À propos de la prévention et des consultations aux âges clés de la vie (art. 17), Stéphanie Rist parle d’« aller vers » les populations des territoires. Un « marqueur important » qui sera efficaces si la mesure cible des enjeux de maladie et de pluridisciplinarité, « pour récupérer les personnes éloignées du système de santé » vers lesquelles il faut aller.

Enfin, la permanence des soins doit embarquer, outre les médecins généralistes et les hôpitaux publics, les maisons médicales, les kinésithérapeutes, les infirmiers, etc., dans une logique de « travail collectif et de coopération interprofessionnelle ». Ce sera aux CNR Santé de préciser les modalités pratiques de ce principe et notamment de fixer son mode de financement.

Encadrer l’intérim

La rapporteure défend également l’encadrement du recours à l’intérim par les établissements de santé pour des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et des professionnels de santé en sortie de formation. Elle l’étend, par un amendement commun avec Caroline Janvier, aux établissements et services médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Persuadée qu’il faut aménager la durée de cette interdiction selon les professionnels concernés, elle renvoie à un décret pour fixer le nombre d’années d’exercice minimum pour exercer dans le cadre d’un contrat intérimaire (art. 25). A l’heure de la recherche de l’attractivité des métiers, elle observe que l’intérim « déstabilise la cohésion des équipes et coûte cher à la Sécurité sociale ».

Sur un PLFSS rectificatif « retraites » en janvier 2023, elle botte en touche : « on verra, dit-elle, je suis là pour bosser »…

Cet article est en relation avec le dossier