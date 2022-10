Sarah El Haïry : « L’intelligence collective pour porter le renouveau de l’animation »

Animation

Publié le 20/10/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Sarah El Haïry, lance ce jeudi 20 octobre 2022 le comité de filière annoncé en conclusion des Assises de l’animation, en février. Cette instance, associant en particulier les collectivités territoriales, doit « redonner de l’attractivité » à un secteur en crise.

Huit mois après la clôture des Assises de l’animation, vous lancez jeudi 20 octobre 2022 un comité de filière dont la mission est de refonder un secteur qui souffre « depuis trop longtemps de l’absence d’une réforme globale et systémique », écriviez-vous alors. En quoi cette instance sera-t-elle à même d’apporter des réponses à la crise qu’il connaît ?

Ce comité de filière concrétise en effet un engagement que j’ai pris en février 2022 de porter le renouveau de ce secteur absolument essentiel qu’est l’animation. Je pars de l’hypothèse que c’est en s’appuyant sur l’intelligence collective, celle des associations d’éducation populaire, familiales et de parents d’élèves, des collectivités territoriales, des financeurs, des organisations professionnelles et syndicales que l’on pourra trouver des solutions à la fois conjoncturelles et structurelles. Le rôle de l’Etat n’est pas de piloter ce comité, mais d’offrir un cadre aux acteurs locaux concernés.

Il ne sera donc pas la chambre d’enregistrement de décisions déjà prises par l’Etat, comme le craignent certains participants ?

C’est tout l’inverse. Il serait bien prétentieux d’imaginer que l’Etat déploie seul des mesures. Ce n’est d’ailleurs pas ma culture, qui est celle d’une élue locale (Sarah El Haïry est conseillère municipale et métropolitaine à Nantes, NDLR). J’ai ainsi choisi un maire, Laurent Bonnaterre, pour présider ce comité. Dans sa commune de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), il a mis en place des dispositifs intéressants pour ce renouveau de l’animation que je défends. C’est là que j’effectuerai mon premier déplacement vendredi, comme un signal et un symbole.

Le comité doit travailler aux «déclinaisons opérationnelles » de la feuille de route issue des Assises, à commencer par la définition d’une « charte de bonnes pratiques de gestion des accueils collectifs de mineurs (ACM)» : concrètement ?

L’objectif est de redonner de l’attractivité à ce secteur, alors que les collectivités ont du mal à recruter des animateurs. Pour cela, il faudra travailler sur l’origine de ces difficultés, comme les faibles rémunérations notamment dues à des temps partiels subis.

Le cumul d’emplois peut être une solution : une personne travaillant le mercredi pour une association d’éducation populaire pourrait être engagée par la commune pour assurer du temps périscolaire les autres jours. La constitution de groupements d’employeurs public-privé peut contribuer à mettre en place de tels dispositifs.

Encore une fois, il reviendra au comité de proposer les contours de cette charte, qui s’intéressera aussi à la question, essentielle, de la formation, tant initiale que continue, et déterminera les modalités de prise en compte de son respect et de ses critères d’évaluation.

« Le respect de bonnes pratiques de gestion de leurs ACM pourrait dans un second temps constituer un élément d’évaluation pour le soutien financier de l’État », peut-on lire dans le document que vous avez publié à la suite des Assises de l’animation : une aide aux collectivités sous conditions donc ?

L’Etat entend accompagner, à travers des bonus, celles qui s’engageront plus loin dans l’esprit de la continuité éducative que nous défendons, et impulser ainsi des expérimentations. Aussi le projet de loi de finances 2023 affecte-t-il des moyens renforcés pour l’animation (ils sont augmentés de 5,5 millions d’euros, NDLR).

Votre projet vise une « ambition éducative partagée avec l’école », autrement formulé, une « complémentarité éducative », ce qu’entend traduire le slogan du ministère de l’Education nationale « Notre école, faisons-la ensemble » : mais qui doit aller vers qui ?

L’idée est de construire ensemble. C’est un idéal, un cap vers lequel on veut tendre. Les échanges que nous initions à travers le Conseil national de la refondation (CNR) dédié à l’éducation ont cette volonté : élus locaux, équipes pédagogiques, associations de parents d’élèves et d’autres encore concernées par le temps pédagogique de l’enfant vont s’y retrouver, autour de projets d’éducation formelle et informelle qui ont vocation à se compléter. Dans cet esprit, la rentrée 2022-2023 a vu se mettre en place des référents départementaux à la continuité éducative (RDCE), dont la vocation est d’être un lien entre structures d’éducation populaire, collectivités territoriales et directions d’école.

La problématique des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps de la pause méridienne ne figure pas expressément dans les thèmes qu’aborderont les groupes de travail du comité, ce que regrettent des représentants de collectivités…

Je comprends cette demande des élus locaux. Mais, au moment où on se parle, ce n’est en effet pas le cas, car on se situe en dehors du champ des métiers de l’animation. Le sujet est ainsi porté par le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye.

Mode d’emploi Six collèges, dont celui des collectivités territoriales, auquel participeront les associations d’élus locaux AMF, AMRF, France urbaine, APVF ou encore le Réseau français des villes éducatrices (RFVE), ainsi que l’Association nationale des cadres de l’éducation des villes (ANDEV) ; huit groupes thématiques dédiés aux accueils collectifs de mineurs (ACM), avec pour objectif commun de redonner de l’attractivité à un secteur aujourd’hui caractérisé par une pénurie de main-d’œuvre. Ils se pencheront notamment sur la formation, les parcours dans l’animation professionnelle ou volontaire, les passerelles à constituer au sein de chacune et entre elles… En formant un comité de filière réunissant l’ensemble des acteurs concernés, la secrétaire d’Etat à la Jeunesse Sarah El Haïry entend remédier à un « éclatement qui limite la capacité du secteur de l’animation à se faire reconnaître en tant que champ éducatif et économique à part entière ». Cette instance est invitée à coconstruire des réponses dans le cadre d’un écosystème « qui ne sera pas descendant », promet-elle. Ses travaux sont, pour l’instant, programmés jusqu’au 6 juillet 2023.