L’AMF défend les zones de revitalisation rurale

Publié le 20/10/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu experts finances, France

L'Association des maires de France a présenté le 19 octobre les conclusions de la mission menée par Ludovic Rochette et Regine Poveda sur l'avenir des zones de revitalisation rurale, dont la fin est programmée pour le 31 décembre 2023.

De nombreux rapports et évaluations ont été menés sur le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR). Certains travaux sont critiques, comme le rapport des députées Anne Blanc et Véronique Louwagie publié fin 2018.

D’autres réclament le maintien des ZRR, l’un des rares dispositifs spécifiques au monde rural, comme le rapport des députés Jean-Noël Barrot et Anne Blanc, et les sénateurs Frédérique Espagnac et Bernard Delcros présenté en avril dernier.

Plaidoyer pour les zones de revitalisation rurale

Les ZRR, prolongées par la loi de finances pour 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, concernent 13669 communes, et 4018 communes maintenues dans le dispositif dans le cadre du régime transitoire depuis 2017, soit 15% de la population française. Il s’agit de communes ...