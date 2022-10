Protection de l'enfance

« Zone interdite » sur la protection de l’enfance : « On tire sur l’ambulance ! »

Publié le 20/10/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu Santé Social, Actualité santé social, France, Toute l'actu Santé Social

D.R.

A la suite de l’enquête choc de « Zone interdite » sur la protection de l’enfance dimanche 16 octobre, les réactions fusent. Elus départementaux et représentants de la profession s’indignent des défaillances visibles, mais dénoncent aussi le manque de pilotage et de moyens pour venir en aide aux enfants. Et une vision faussée de la réalité.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Protection de l'enfance