Climat : « L’été 2022 pourrait devenir la norme »

Sécurité civile

Publié le 02/11/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Jean-Luc ­Dupuy, directeur de recherche à l’unité de recherches « écologie des forêts méditerranéennes » de l’Inrae, s'est penché, avec cinq autres experts, sur les origines des incendies de forêts et leurs conséquences. Ils soulignent qu'une approche multidisciplinaire du risque s’impose.

­Finistère, ­Landes, ­Vosges, ­Jura, ­Maine-et-Loire, ­Lozère… En ­France, cette année, 285 incendies ont été recensés par le système européen d’information sur les feux de forêts et 65 660 hectares ont été brûlés (au 5 octobre). Un record depuis 2003, où 73 000 hectares étaient partis en fumée. Avec les changements climatiques en cours, l’extension des zones boisées et l’urbanisation des espaces naturels qui se poursuivent, des méga-feux émergent, tels que ceux qui ont ravagé la ­Gironde, cet été.

La stratégie française, qui ­consiste à attaquer massivement le moindre départ de feu, et qui a fait ses preuves, pourrait ne plus suffire à gérer ces incendies catastrophiques. Les sapeurs-pompiers admettent qu’ils seront probablement débordés. Comme le montre l’ouvrage « Feux de végétation comprendre leur diversité et leur évolution » (éd. Quæ, septembre 2022), une approche multidisciplinaire du risque s’impose.

Jean-Luc ­Dupuy, directeur de recherche à l’unité de recherches « écologie des forêts méditerranéennes » de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et cinq autres experts s’y penchent sur les origines des flammes et leurs ­conséquences. « Car c’est en connaissant mieux les incendies, leurs régimes, leurs impacts et leurs dynamiques futures que nous saurons mieux nous en protéger », soulignent-ils.

Et la recherche est en pleine ébullition pour identifier des solutions alternatives capables d’éteindre ces méga-feux. Certaines sont déjà connues, mais peu appliquées, par exemple le respect de l’obligation légale de débroussaillement.

Pourquoi la forêt des Landes a-t-elle connu des feux exceptionnels cet été ?

Ces feux étaient prévisibles. Toutes les conditions étaient réunies : une faible pluviométrie, des vagues de chaleur qui sont passées ­particulièrement sur le Sud-Ouest et, certains jours, un vent violent ont desséché la végétation. Les derniers incendies d’une telle ampleur dans le massif des ­Landes remontent à 1949. Ces conditions propices aux feux ont concerné tout l’Ouest de la ­France, jusqu’en ­Bretagne.

Si l’on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, 2022 pourrait devenir la norme à la fin du siècle. Les projections météorologiques montrent que la fréquence, la taille et l’intensité des incendies vont fortement augmenter avec le réchauffement climatique, s’il se poursuit au rythme des scénarios pessimistes. Les surfaces brûlées pourraient être multipliées par trois en ­France d’ici à 2100 et les feux extrêmes, comme ceux qui ont eu lieu cet été, pourraient être plus fréquents. La saison à risques va s’élargir au printemps et à l’automne. Tout le territoire sera concerné, même des zones jusqu’alors moins exposées.

Il est possible que cette évolution du climat aille plus vite que ce que les modèles avaient prévu. Mais ce n’est pas parce qu’on a connu un été catastrophique qu’il faut en déduire que les conséquences du réchauffement climatique s’accélèrent. Certes, notre pays a connu des incendies spectaculaires ces dernières années, comme les feux de ­Rognac (­Bouches-du-­Rhône) en 2016 ou de ­Gonfaron (Var) en 2021. Ils ont été essentiellement pilotés par le vent. Or les projections climatiques ne nous montrent pas de changements dans le régime des vents.

D’autres facteurs aggravent-ils le risque incendie ?

Oui, des facteurs augmentent l’exposition des biens et des personnes, comme l’urbanisation au voisinage des forêts. D’autres aggravent le phénomène en lui-même. L’introduction d’espèces invasives, volontairement ou non, peut jouer un rôle. La plantation d’eucalyptus en dehors de l’­Australie, notamment au ­Portugal, en est l’exemple le plus notoire. Dans les ­Landes, la forêt continue sur plus d’un million d’hectares est essentiellement ­constituée de pins maritimes, une essence ­particulièrement ­combustible.

Des études, notamment en ­Espagne, ont montré que la courbe de l’augmentation de la fréquence des feux suivait celle de la déprise agricole depuis les années 60. La garrigue et la forêt ont regagné du terrain. Or l’enfrichement est favorable au feu. Le phénomène a ­concerné tout le bassin méditerranéen. On y a atteint un pic des surfaces brûlées dans les années 80. Puis, elles ont baissé drastiquement avec les nouveaux moyens de lutte. En ­France, elles ont été divisées par quatre entre 1985 et 2015, par exemple.

La France a-t-elle déjà été touchée par un méga-feu ?

Les deux incendies qui ont sévi à La ­Teste-de-Buch et à ­Landiras en juillet peuvent être ­considérés comme des méga-feux. Ce terme désigne des sinistres qui brûlent de très grandes surfaces, provoquent beaucoup de destructions et dont la puissance est telle qu’ils sont ­incontrôlables. Ils représentent un danger indéniable quel que soit le niveau de préparation des services opérationnels.

Ils ont un impact humain et écologique ­considérable. A titre d’exemple, les dommages causés aux habitations par les grands feux du Var en 2021 ont coûté 100 millions d’euros et il faudra sans doute plus de dix ans pour que les écosystèmes récupèrent leur état d’avant le passage des flammes.

Les incendies des ­Landes de cet été ont montré à tout le monde que le risque est bien réel. On a ­évacué des dizaines de milliers de personnes parce qu’on n’avait pas d’autres solutions pour les protéger. Or, dans le futur, la ­France pourrait être confrontée à des méga-feux simultanés, dans plusieurs régions.

La stratégie française d’extinction des feux « dans l’œuf » pourrait-elle ne plus suffire ?

Elle n’a cessé de s’améliorer ces dernières décennies : prépositionnement des forces de lutte dans les zones stratégiques, surveillance aérienne des massifs en période de risques et intervention rapide de la flotte aéroportée. Mais elle suppose beaucoup de moyens et une réaction très rapide. On gère le risque en concentrant les forces de luttes là où il est le plus élevé.

Néanmoins, si ce risque s’étend, on ne pourra plus détourner les moyens d’une région au profit d’une autre. De plus, quand le front des flammes est long de plusieurs kilomètres et situé à l’interface avec des zones habitées, les pompiers ne peuvent pas défendre chaque maison.

Dans les régions à forts risques, les solutions sont plutôt à chercher du côté de la préparation et de la prévention, notamment ­construire autrement ou ailleurs, gérer durablement la végétation, multiplier les coupures pare-feux de ­combustibles grâce au pastoralisme et au brûlage dirigé…

La population doit connaître les bons réflexes, pourtant, elle est mal préparée. Il existe une obligation légale de débroussaillement, l’OLD, autour des maisons et des bâtiments dans les départements soumis au risque feux de forêts. Elle est insuffisamment mise en œuvre. Seuls 30 % des propriétaires du Sud-Est la respecteraient. Dans le Sud-Ouest, ce serait pire.

C’est la responsabilité des maires de faire appliquer l’OLD. Cette solution a fait ses preuves pour sauver le plus souvent les maisons, à moindre coût et en facilitant le travail des pompiers.