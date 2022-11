La qualité de l’adresse au service de l’attractivité de votre territoire

Publié le 07/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L’exploitation de la donnée s’avère un enjeu essentiel pour les collectivités territoriales pour améliorer leurs infrastructures, piloter leurs politiques publiques et au-delà, renforcer l’attractivité de leur territoire. Pour répondre à ce besoin, La Poste Solutions Business, forte de son maillage unique de 65 000 facteurs partout en France, experte de la donnée adresse et de la donnée territoriale, a développé des solutions pour les accompagner dans leur prise de décision et leur action locale.

L’adresse un enjeu pour l’avenir des territoires

En France, la donnée territoriale est encore trop peu exploitée. Si quelques métropoles comme Angers ou Dijon ont bien intégré qu’elles pouvaient l’utiliser pour améliorer les services proposés à leurs citoyens, la majorité des collectivités sont encore démunies face au sujet. À leur décharge, elles ne disposent bien souvent ni des ressources ni des compétences nécessaires pour l’analyser et identifier les cas d’usage. Un constat encore plus vrai pour les communes rurales qui, lorsqu’elles se regroupent comme souvent en communes nouvelles, se retrouvent d’abord à faire un travail pour redénommer les voies et normaliser leur base adresses.

L’adresse a une importance capitale pour l’avenir et l’attractivité des territoires. Elle garantit un niveau optimal et égal de service et de sécurité pour tous les citoyens. Elle conditionne, par exemple, la rapidité d’intervention des services d’urgence au domicile, en fiabilisant la navigation GPS. Elle permet aussi un acheminement dans les délais du courrier et des colis et le maintien des prestations à domicile. Enfin, alors que la lutte contre la fracture numérique est devenue une priorité, l’adresse permet le déploiement de grands projets comme le très haut débit. « Une bonne adresse est indispensable au déploiement des réseaux, souligne Christel PAPILLON VIOLLET, Directrice des Solutions pour l’Efficacité territoriale à La Poste. En l’absence d’adresse précise, les câblo-opérateurs sont dans l’incapacité de raccorder un foyer à la fibre. » Il reste ainsi aujourd’hui près de 2,3 millions de bâtiments sans adresse précise. Sans numéro dans la voie, ils ne peuvent donc pas être raccordés à la fibre.

Accompagner les collectivités

Fiabiliser l’adressage sur le territoire est d’autant plus important que l’adresse est par essence une donnée vivante, en constante évolution. Si la France en compte ainsi plus de 25 millions, il s’en crée chaque année : près d’un million de nouveaux numéros en 2021 et 128 000 nouvelles voies.

Par ailleurs, depuis la loi 3DS de février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, toutes les communes, y compris celles de moins de 2 000 habitants, sont dans l’obligation de dénommer et numéroter l’ensemble de leurs voies.

Les données ainsi créées doivent ensuite être mises à disposition par les communes dans une BAL (Base Adresse Locale) de manière à être déversées ensuite dans la BAN (Base Adresse Nationale) et faciliter ainsi leur réutilisation par l’État et les différents acteurs qui en auront besoin.

La Poste Solutions Business propose donc son expertise pour accompagner les collectivités dans la mise en place et la mise à jour de leur adressage au travers d’une offre, baptisée ADN (Aide à la dénomination et à la numérotation des voies). Cette solution permet aux collectivités de disposer de ressources compétentes dans la mise en qualité de l’adressage sur leur territoire. Ce service va du diagnostic à la recommandation de nouvelles adresses, notamment pour des cas complexes comme la dénomination de lieux dits ou le traitement de voies homonymes (fusion de communes).

La prestation inclut même l’accompagnement à la publication de la Base Adresse Locale d’une collectivité dans la BAN et à la fourniture des plaques de signalétique.

Une solution sur-mesure et de bout en bout qui favorise la performance des services publics, l’aménagement et l’attractivité du territoire.

La solution d’Aide à la Dénomination et Numérotation des voies (ADN) ADN est une offre d’accompagnement à la dénomination et numérotation des voies de bout-en-bout et modulable pour améliorer la qualité de l’adressage d’une commune et a fortiori celle des services publics. Un audit et des conseils associés : un diagnostic complet sur toutes les voies de la commune afin de déceler les ambiguïtés sur la qualité de l’adresse. À l’issue, un rapport précis de recommandations est remis à la collectivité.

un diagnostic complet sur toutes les voies de la commune afin de déceler les ambiguïtés sur la qualité de l’adresse. À l’issue, un rapport précis de recommandations est remis à la collectivité. Un accompagnement dans la mise en œuvre du projet d’adressage : création, modification, suppression et numérotation des voies dans un outil cartographique. Cette action permet à terme de géolocaliser les adresses afin qu’elles soient localisables et accessibles.

création, modification, suppression et numérotation des voies dans un outil cartographique. Cette action permet à terme de géolocaliser les adresses afin qu’elles soient localisables et accessibles. Un appui à la communication auprès des élus et administrés : modules d’accompagnement avec des packs d’outils au choix comprenant courriers, affiches…

modules d’accompagnement avec des packs d’outils au choix comprenant courriers, affiches… La fourniture de signalétique de voies et numéros.

