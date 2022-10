« La préservation de la biodiversité passe en priorité par les collectivités »

[interview] - BIodiversité

Publié le 18/10/2022

Pierre Dubreuil, directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB), analyse l’importance de l’engagement des collectivités territoriales pour relever les nouveaux défis.

Sécheresse, canicule, incendie, nous sortons d’un été particulièrement dramatique pour la biodiversité. Est-ce que l’OFB a effectué un bilan de ces impacts ?

C’est top tôt pour donner un bilan, mais les sols, les forêts et la biodiversité ont extrêmement soufferts. La situation de l’eau est catastrophique. On connaîtra mieux l’étendue des dégâts début 2023. Mais on ne sait pas mesurer ce qu’on n’a jamais connu. La température de la mer sur le littoral atlantique et la Manche a augmenté de 2 °C à 3°C, c’est inédit et énorme vu la stabilité des milieux marins. On ne sait pas quelles seront les conséquences de ces hausses de températures sur le phytoplancton.