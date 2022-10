MaPrimeRenov pointé du doigt par le Défenseur des droits

Services publics

Publié le 18/10/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La plateforme France Renov, lancée en janvier 2022 par l'Agence nationale de l'habitat pour simplifier l'accès à la prime à la rénovation énergétique, est victime de son succès. De nombreux dysfonctionnements ont été signalés au Défenseur des droits, qui formule des recommandations pour améliorer le système.

Plus de 500 réclamations ont été déposées auprès du Défenseur des droits depuis la création du dispositif MaPrimeRenov en janvier 2020. Cette aide a remplacé le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) jugé dissuasif et trop complexe, notamment pour les ménages les plus précaires. MaPrimeRenov, gérée par l’Agence nationale de l’habitat, consiste en une subvention, indexée sur des niveaux de revenus mais ouverte à tous, et donc le montant dépend du type de travaux engagés. En janvier 2022, la plateforme France Renov a été mise en ligne, censée simplifier les démarches des demandeurs.

Bugs multiples

Selon le communiqué du Défenseur des droits, sont remontées les impossibilités de créer un compte ou un dossier, de déposer en ligne des pièces justificatives pour ...