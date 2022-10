Égalité professionnelle femmes-hommes : l’heure du bilan

Egalité professionnelle

Publié le 20/10/2022 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Quelle est l’avancée des politiques en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique ? Le rapport annuel du gouvernement tire un certain nombre d'enseignements.

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a édité, le 12 octobre, la huitième édition de son rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la fonction publique. Plusieurs points clés positifs à noter dans cette mise à jour.

Tout d’abord, les employeurs publics s’engagent toujours plus nombreux dans la labellisation Égalité professionnelle et diversité. Ce label « Diversité » et « Égalité professionnelle » existe depuis 2017. En juillet 2022, 45 organismes publics disposaient du Label Diversité (FPE : 10 ministères, 17 établissements publics et 5 autres organismes, FPT : 5 grandes ou petites collectivités, 3 Conseils départementaux, FPH : 5 établissements hospitaliers).

Dans le même temps 49 organismes publics ont obtenu le Label Égalité Professionnelle (FPE : 11 ministères, 15 établissements publics et 5 autres organismes, FPT : 8 grandes ou petites collectivités, 2 Conseils régionaux, 3 Conseils départementaux, le service funéraire de la Mairie de Paris, FPH : 4 établissements hospitaliers).

Le concours « limiterait les biais de genre »

Quelques constats sur les recrutements par concours dans la haute fonction publique. Seule la fonction publique d’État est évoquée dans le rapport avec l’exemple de deux grandes écoles.

Selon le rapport, le concours « limiterait les biais de genre ». La part de femme dans les promotions de l’ENA est en légère hausse ces dernières années : en 2020, 37 % des admis aux concours sont des femmes, elles représentaient 34 % des admis en 2019.

Au sein de l’administration pénitentiaire, l’observatoire de la formation de l’ÉNAP constate qu’entre 2009 et 2019, sur les 633 élèves entrés en formation, 76 % d’entre eux étaient des femmes. Au total, depuis 2009, les promotions comptent 77 % de femmes et 23 % d’hommes. Sur la période concernée, la part de femmes est en augmentation, avec en moyenne 6 femmes sur 10 en 2009, contre presque 9 femmes sur 10 en 2019.

Féminisation dans les Prépas Talents

« La féminisation des emplois de la fonction publique passe également par une meilleure préparation des femmes à ces concours » explique le rapport. Ce dispositif a été lancé par le président de la République en 2021 pour favoriser l’égalité des chances, des classes intégrées notamment à certaines écoles de service public, qui permettent à des élèves, étudiants ou demandeurs d’emplois, admis sous condition de ressources, de mérite et de motivation, de préparer les concours de la fonction publique en bénéficiant d’un encadrement approprié et de la délivrance d’enseignements spécifiques. Ces structures préparent à différents types de concours de catégorie B à A+.

Sur l’ensemble des 26 prépas, 655 places ont été offertes au titre de la rentrée scolaire 2020. Parmi les candidats, 62 % sont des femmes, soit 1 322 candidates sur 2 136. Parmi les admis, 66 % sont des femmes, soit 374 femmes sur l’ensemble des 568 admis. Le taux de féminisation est de 67 %, soit un total de 326 femmes présentes. Parmi les 26 structures ayant répondu à l’enquête, 20 comptent plus de 50 % de femmes. Ces préparations sont donc largement féminisées.

On retrouve le plus de femme chez les plus jeunes : 70% des 20 à 29 ans sont des femmes. Elles sont 64% chez les plus de 40 ans.

Quant aux admissions aux concours, 71 % concernent des femmes. Ces résultats montrent donc que les femmes sont plus présentes que les hommes parmi les candidats, mais aussi qu’elles ont un taux de réussite aux concours plus élevé que les hommes.

Le programme « Talentueuses » Le ministère de la Transformation et de la fonction publiques a lancé le 27 juillet 2021 ce programme de coaching « Talentueuses » afin de développer et d’accompagner les « viviers de femmes susceptibles d’accéder aux emplois de direction ». Cible : les femmes éligibles à un premier emploi de direction de l’État. Ce programme dure six mois, avec des coachs internes professionnels experts des questions de leadership au féminin. Il vise 50 femmes de la haute fonction publique et s’inscrit dans la volonté du gouvernement de « faire progresser la part des femmes dans les niveaux de responsabilités les plus élevés ». Le rapport explique : « La première promotion de ce programme a été lancée durant la période de novembre 2021 à avril 2022. Chacune des 50 femmes a pu bénéficier de sessions collectives, de coaching individuel (environ 5 à 7 séances) et de mentorat. Elles ont pu être accompagnées à un moment clé de leur carrière leur permettant de se projeter sur leur futur poste. Ce programme a remporté un vif succès et a permis aussi à ces femmes de se constituer un précieux réseau professionnel privilégié au sein duquel elles peuvent continuer à échanger et à s’enrichir des expériences de chacune ». Le lancement de la campagne d’appels à candidature de la seconde promotion du programme des talentueuses a été initié en juin 2022 avec un démarrage depuis septembre 2022.

Références Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la fonction publique, MTFP, DGAFP, octobre 2022

