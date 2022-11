Les DG d’intercommunalités veulent repenser la fiscalité locale

Finances locales

Publié le 04/11/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans une étude qui vient de paraître, l’ADGCF invite à envisager une refonte de la fiscalité économique et à repenser les ressources à disposition des territoires pour financer leur développement économique.

Quelles nouvelles bases d’imposition promouvoir pour le bloc local ? Comment dépasser la figure traditionnelle de l’usager-contribuable et favoriser, via la fiscalité, l’accès de tous aux services publics? C’est ce qu’attache à explorer le conseil scientifique de l’ADGCF dans une étude parue en octobre 2022.

Concurrence stérile

Détentrices de la fiscalité économique depuis la loi « Chevènement » de 1999, les intercommunalités ne constituent plus forcément, de l’aveu même de l’association, la bonne échelle pour embrasser les questions de développement économique. Et de souligner que la carte des intercommunalités et celles 306 zones d’emploi recensées par l’Insee sont loin de se superposer.

Plus préoccupant, les intercommunalités se font concurrence pour attirer sur leur ...

