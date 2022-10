Le blues des agents territoriaux face à l’inflation

Mouvement social

La hausse du point d'indice des fonctionnaires est loin de couvrir l'explosion des prix. Grévistes ou pas ce 18 octobre, des agents des collectivités ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils se confient à La Gazette. Plongée au cœur des services publics locaux.

Chiffres-clés La mobilisation du 18 octobre c'était : 107 000 participants, dont 13 000 dans la capitale, d'après le ministère de l'Intérieur

5,04 % de mobilisation à la mi-journée dans la fonction publique d’État selon la DGAFP et le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques

La hausse estivale du point d’indice des agents publics, de l’ordre de 3,5 % paraît déjà lointaine aux fonctionnaires des collectivités soumis à une flambée des prix qui dépasse 6 %. Un certain nombre d’entre eux ont participé au mouvement de grève du 18 octobre.

C’est le cas de Samia qui élève seule ses 3 enfants de 22 à 16 ans. « C’est très difficile de s’en sortir avec un salaire de catégorie C », ne cache pas cette agente du pôle lycées de la région Ile-de-France, domiciliée à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Comme ses collègues, syndiqués à la CGT, elle a pourtant fait grève ce mardi 18 octobre, pour exprimer « un sentiment d’injustice, même si je suis habituée à me battre pour m’en sortir. Avec l’inflation, je dois faire encore plus attention qu’avant et je dois ...

