Face à la sécheresse, le lac de Serre-Ponçon s’adapte pour maintenir ses activités sportives

Dérèglement climatique

Publié le 18/10/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Après un été qui, comme redouté, a vu les eaux du lac artificiel de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes, baisser de plus de 16 mètres, Victor Berenguel, maire de Savines-le-Lac et président du syndicat mixte d'aménagement et de développement de Serre-Ponçon (SMADESEP), décrit les mesures d’adaptation pour maintenir les nombreuses activités sportives et touristique cette saison. Il évoque aussi le plan de résilience pour l’avenir du lac. Entretien.

Quel bilan tirez-vous de la saison estivale pour le lac de Serre-Ponçon, avec un niveau de l’eau qui a chuté de 16,50 mètres (1)?

Le lac de Serre-Ponçon a rencontré cette année une sécheresse exceptionnelle, après un hiver peu neigeux dans les stations et de précipitations depuis l’automne. Nous avions connu un épisode comparable dans les années 1990. Mais à l’époque le syndicat mixte n’existait pas (il a été créé en 1997, ndlr). Il n’y avait que 18 prestataires autour du lac, contre une centaine aujourd’hui et quelques bateaux contre 1250 aujourd’hui, dont 750 anneaux publics. Le tourisme sportif lié au lac est très présent, avec toutes les activités possibles, sports de voile légère, sports tractés, natation, sports aériens, plaisance et motonautisme, pêche sportive, stages de survie… Plus de 1500 personnes y travaillent, essentiellement des locaux pluriactifs. Donc les enjeux sont importants.

Avez-vous dû restreindre les activités sportives ?

Non, toutes ont pu se pratiquer jusqu’au 28 août. D’abord parce que la baisse est insignifiante au regard de la taille du lac, avec 91 km de rives, dont 11 km de plages, le reste étant dédié à la biodiversité, 2 800 hectares de surface du lac, 90 mètres de profondeur… On avait de la marge. Mais il a fallu adapter pour les prestataires les conditions d’accès à l’eau, qui avait reculé jusqu’à 80 mètres. Nous avons mis à leur disposition les 750 anneaux publics, nous avons installé des pontons mobiles, des tapis pour aider la mise à l’eau et plus de 150 plots de 500 kg en béton pour les bouées.

Les phases de sécheresse devraient se reproduire, voire s’aggraver. Quelles sont les mesures prévues pour faire face à des baisses récurrentes du niveau de l’eau ?

Le 25 juillet, avec le préfet, nous nous sommes engagés dans un plan de résilience, avec trois points forts -lutter, s’adapter, se diversifier-, dans lequel nous prévoyons d’investir 30 à 35 millions d’euros dans les prochaines années.

Pour lutter contre le changement climatique, nous prévoyons d’abord d’installer des bornes de rechargement électrique sur les pontons pour encourager la mobilité propre. Nous démarrons aussi une réflexion autour du bioéthanol et nous allons placer des panneaux photovoltaïques sur les ports à sec et les ombrières. Suite à l’organisation du tour voile en 2021, sur le lac, nous voulons favoriser les activités peu émettrices et continuer de promouvoir ce sport, en organisant des compétitions et en aménageant spécifiquement les pontons et les plages nautiques.

Dans le souci de réduire l’empreinte CO2 de la plaisance, nous prévoyons de construire quelque 150 places de port à sec supplémentaires, en plus des 60 actuelles, où les plaisanciers pourront laisser leur bateau plutôt que de multiplier les aller-retour.

Comment s’adapter pour permettre des activités sportives et nautiques ?

C’est le deuxième point : nous adaptons les équipements pour maintenir ces activités. Nous réfléchissons notamment dans ce cadre pour allonger les pontons et les plages, installer des anneaux et des bouées supplémentaires. Troisième point, enfin, nous voulons diversifier l’économie lacustre pour favoriser des activités moins dépendantes du niveau du lac, nous réfléchissons à la mise en place de pisciculture ou de création d’une filière industrielle de terre de jardin.

On va également augmenter les zones de mobilités douces pour continuer à développer le cyclo tourisme. Ce qui permet de développer des activités parallèles aux sports lacustres. Et nous comptons sur tous ces aménagements pour agrandir les saisons.

Comment travaillez-vous avec EDF, qui gère le barrage?

Dès le début de l’année, nous avions conscience des difficultés à venir en été, et nous nous sommes réunis plus de 31 fois avec EDF, qui a notamment réduit ses prélèvements pour limiter les effets de la faible pluviométrie.

Depuis mars, nous avons organisé plus de 31 réunions avec EDF. Nous sommes très attentifs à tous les usages de l’eau, autour du barrage, entre la production d’énergie, les 200 millions de m3 d’eau à destination de l’agriculture, la consommation d’eau potable puisqu’une partie de Marseille, Aix et d’autres villes. Aujourd’hui, quand on discute du partage de l’eau, le tourisme et les activités sportives doivent avoir leur place.

Une gestion multiusage de l’eau Plus grand lac artificiel de France avec 1,27 milliards de m3 d’eau, le lac de Serre-Ponçon est né avec la création du barrage éponyme, en 1959, construit à la fois pour dompter les crues de la torrentielle Durance, produire de l’électricité et irriguer la Provence avec 200 millions de m3 dédiés à l’agriculture et à l’alimentation en eau potable (Marseille notamment). Les activités nautiques et le tourisme se sont également fortement développées, de qui en fait “un lac” de gestion multi-usage de l’eau. Quelque 200 millions de m3 dédiés à l’agriculture et à l’alimentation en eau potable. Par convention passée en 2008 entre le Smadesep et EDF, le lac peut être pompé en hiver pour les besoins énergétiques. En été, EDF s’engage à ne pas baisser le niveau d’eau de plus de 5 mètres en dessous de la cote normale du lac, qui se situe à 780 mètres.