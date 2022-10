Les aéroports régionaux se cherchent un avenir

Sobriété énergétique

D’un côté, un appel à la sobriété, relayé par le président d’Aéroports de Paris lui-même. De l’autre, des élus locaux qui tiennent coûte que coûte à leur plateforme. Les aéroports régionaux sont dans le viseur de certains élus écologistes et de collectifs citoyens.

Chiffres-clés 3,5 Md€ correspondent au coût annuel de la « dépense » fiscale dû à l’exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé en 2011 pour la totalité des vols, intérieurs et internationaux.

La phrase, lâchée sur un plateau télé, a fait le buzz. « Il faut revendiquer un usage raisonnable » de l’avion. Dans la bouche d’un élu écologiste, elle serait passée inaperçue, mais c’est Augustin de Romanet, PDG d’Aéroports de Paris, qui la prononce le 30 septembre et enfonce le clou : « Il est de la responsabilité de ceux qui peuvent faire le choix du train plutôt que de l’avion de faire ce choix, ou éventuellement de renoncer à tel ou tel voyage qui serait inutile. »

Alors que le gouvernement présente son plan de sobriété et que la crise climatique est sur le devant de la scène, l’avenir de l’aviation et des 120 plateformes françaises accueillant des vols commerciaux est-il compromis ? Pas du tout, si l’on en croit les chiffres du trafic post-crise sanitaire.

La majorité des aéroports revendiquent un retour quasi à la normale par rapport à 2019. « Les passagers reviennent en masse, assure Alain Anziani, président [PS] de Bordeaux métropole [28 communes, 814 100 hab.]. L’erreur, à B­ordeaux, a été de supprimer la liaison quotidienne vers Orly, après la Convention citoyenne pour le ­climat de 2020. C’est une décision démagogique, prise sans concertation avec les élus et la chambre de commerce et d’industrie. »

Fermeture sans préavis

Cette navette fait partie des lignes visées par la mesure, toujours en attente d’examen au niveau européen, d’interdire les liaisons aériennes intérieures dès qu’un trajet en train de moins de 2 heures 30 existe. Ce qui est le cas entre Bordeaux et Paris, depuis le lancement de la ligne à grande vitesse en 2017.

Mais « il n’y a pas assez de trains, cela ne peut pas satisfaire les besoins des professionnels, estime l’élu. Nous demandons le rétablissement de deux allers-retours en avion, matin et soir, vers Orly » (voir le graphique ci-dessous).

Pas sûr que les Bordelais soient entendus alors qu’Air France a tenté de fermer sans préavis la ligne Brest-Orly, avant de faire face à une bronca des ­Bretons. « C’est anecdotique, affirme Glen Dissaux, vice-président écologiste de Brest métropole [8 communes, 210 100 hab.], chargé du plan climat-air-énergie territorial. Ce sont des réflexes du vieux monde, il faudrait que tout marche comme avant. Mais les entreprises ne vont pas quitter le territoire parce que cette ligne s’arrête ! Les choses sont en train de changer. En voyant les monts ­d’Arrée en feu cet été, tout le monde s’est mis à ­parler de décarbonation. »

Pour cet élu, impossible de réclamer à cor et à cri une liaison en train à 3 heures de Paris pour ne plus prendre l’avion. « C’est un argument vieux de quinze ans. De nombreuses entreprises utilisent déjà le train. Il faut plus de rames, des amplitudes horaires élargies et un meilleur service, notamment concernant le wi-fi. On ne va pas dépenser 1,6 milliard d’euros pour gagner 15 minutes en train. Il faut les mettre sur les petites lignes ferroviaires ! »

Mais il n’est pas question, pour les élus écologistes, de taper à l’aveugle sur les aéroports régionaux. « A Grenoble, nous avons une vraie interrogation sur les jets privés, en été, et le low-cost, en hiver, explique Benjamin Trocmé, élu EELV au conseil départemental de l’Isère, propriétaire de la plateforme. Cet hiver, les coûts de l’énergie et le Brexit vont déjà mettre à mal les stations de ski, on ne va pas en rajouter en s’attaquant à l’aéroport, et prendre le risque d’être caricaturés encore une fois. C’est une aberration écologique et économique, au regard de l’usage des fonds publics, mais si nous disposons d’une fenêtre de tir médiatique, nous préférons nous concentrer sur les sujets de précarité énergétique. »

Opposants déboutés

Pour autant, certaines collectivités remettent en question le développement sans fin de l’aérien. Au sein de Lille métropole (95 communes, 1,1 million d’hab.), onze communes se sont prononcées contre l’extension de l’aéroport Lille Lesquin. Et pas des moindres. Bouvines, dont le maire, Alain Bernard (SE), n’est autre que le premier vice-président de la métropole, membre de la majorité soutenant le projet. Mais aussi la ville de Lille.

« L’aéroport est à 8 kilomètres de l’hypercentre, il est très mal desservi par les transports en commun, explique Jacques Richir, adjoint centriste à la maire de Lille, chargé des mobilités. Et Lille est à 30 minutes en TGV de Bruxelles, à 2 heures de Londres, autant d’Amsterdam, à 3 heures de Lyon et à 55 minutes de Paris ! Il n’y a aucun intérêt à développer le transport aérien à Lille dans le contexte de crise énergétique. » En juillet, le préfet a signé l’autorisation environnementale mais, depuis, la contestation monte.

Tandis qu’à Nice, les opposants ont perdu face à la société aéroportuaire, soutenue par Christian Estrosi, président (Horizons) de Nice métropole Côte d’Azur (51 communes, 550 500 hab.). Un collectif de citoyens attaquait le permis de construire, estimant que l’extension était contraire aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il a été débouté par le tribunal administratif de Marseille qui estime que la création de deux nouveaux bâtiments « n’a pas pour effet d’accroître de façon sensible et certaine le trafic aérien », et n’a donc pas d’incidence sur les émissions de GES.

Même si l’objectif de la plate­forme niçoise est d’atteindre près de 21,6 millions de passagers en 2030, contre 14,4 millions en 2019, en « ­optimisant le taux de remplissage des avions ».

Hectares inexploités

D’autres collectivités continuent d’investir dans­ ­l’aérien. A Tours, le syndicat mixte pour l’aménagement de l’aéroport de Tours – Val de Loire (Smadait, 3 collectivités, CCI de Touraine) est devenu propriétaire du foncier depuis le retrait de l’Etat en 2021.

Et le contexte ne lui fait pas peur, comme l’assure son président, Bruno Fenet (SE), par ailleurs vice-­président de Tours métropole Val de Loire : « Le record en matière de passagers a été battu en août. Et nous avons 40 000 mètres carrés de hangars et de bureaux à commercialiser pour accueillir des entreprises aéronautiques et installer de la production d’énergies renouvelables et locales. »

Ce nouvel usage des plateformes a du succès. En Bretagne, les services de la région planchent sur la future stratégie aéroportuaire. « Il existe un vrai sujet de disponibilité du foncier, estime ­Michaël ­Quernez, vice-­président [PS] chargé du climat et des mobilités. A Quimper, nous disposons de dix hectares inexploités qui pourraient servir à de la production photovoltaïque et à du stockage ­d’hydrogène. »

Cela rejoindrait l’ambition d’aviation décarbonée, vendue à l’horizon de cinq ans par certains acteurs du secteur, dont Edeis. « C’est un mythe, complè­tement irréaliste, il n’y aura rien avant un demi-siècle ! » s’agace Glen Dissaux.

De son côté, l’Agence de la transition écologique (Ademe) annonce, dans une étude publiée fin septem­bre, que les premiers appareils décarbonnés pourraient être commercialisés en 2035. Une perspective battue en brèche par… Augustin de Romanet, encore lui. Dans la foulée de sa petite phrase, il avait également parlé d’une « période de transition qui va durer à peu près vingt ou trente ans. »

La fin des petites lignes ? Le 5 septembre, Air France informait les élus locaux de la fermeture de la liaison Brest-Orly. « Cela relève d’un désengagement dans les territoires, estime Michaël Quernez, vice-président [PS] de la région Bretagne. Les horaires étaient inadaptés, le nombre de passagers a chuté. » La région assure que d’autres compagnies sont intéressées. Quid des autres petites lignes ? D’après nos informations, la Cour des comptes y consacrera un rapport en 2023. « Les subventions pour les lignes d’aménagement du territoire méritent d’être regardées. Elles sont légitimes quand elles maintiennent une connectivité pour des territoires qui en sont privés », juge Vincent Capo-Canella, sénateur (UDI) de la Seine-Saint-Denis, président du groupe d’études « aviation civile » au Sénat. Reste à déterminer si une métropole comme Brest, à 3 heures 25 de Paris en train, est un territoire déconnecté.