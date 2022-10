Organisation

Le bailleur social Habitat 76 développe des robots qui automatisent des tâches administratives et techniques à faible valeur ajoutée.

Les salariés ­d’Habitat 76, OPH rattaché au département de la Seine-­Maritime, n’ont plus à réaliser certaines tâches fasti­dieuses. Un robot assistant numérique va chercher automatiquement des informations dans des PDF générés par la CAF et les range dans les dossiers des locataires concernés.

Un autre analyse les régularisations de charges en faveur des locataires et les impute à leur compte. D’autres collectent les pièces transmises par les demandeurs de logements, les convertissent au bon format et les stockent dans les dossiers correspondants.

Au total, neuf robots informatiques ont déjà été conçus depuis un an et demi. Ils s’inscrivent dans un projet de trois ans proposé par la DSI . Elle utilisait déjà des robots numériques pour ­tester automatiquement des logiciels et a imaginé d’en proposer aux autres services, en ciblant les actes de gestion répétitifs, explique Nicolas Feray, responsable de ce service.

Ces robots allègent le travail d’une soixantaine de personnes dans les services consacrés à la gérance locative, au contentieux, à la facturation, au patrimoine, etc. « Cela leur permet de dégager du temps pour faire autre chose, de l’ordre du relationnel avec les locataires ou de l’analyse de dossiers particuliers, qui ont plus de valeur ajoutée pour nos locataires », explique ­Elise ­Bonnet, cheffe de projet et coordinatrice « responsabilité sociale des entreprises ».

Idées des agents

La création d’un robot commence par un travail avec les équipes, souligne la chargée de projet. Les agents peuvent déposer leurs idées sur une plateforme. L’équipe projet, à laquelle participent ­Elise ­Bonnet et le responsable de la DSI, fait le tri entre les idées et priorise les projets qui sont retenus. Le développement des robots, par l’équipe informatique en interne, mobilise des compétences et priorité est donnée à ceux à fort impact.

Un chef de projet­ informatique et un développeur formé à la technologie RPA (automatisation robotisée des processus) et à l’outil numérique UiPath y travaillent, testent les robots avant leur installation. Il faut ensuite s’assurer que des mises à jour dans les logiciels métier ne nécessitent pas une modification des robots : un champ qui change d’emplacement ou de dénomination peut nécessiter des modifications dans le code. Pour répondre au risque de panne, des actions, comme « une journée sans robots » ou des exercices de gestion de crise, sont envisagées.

Heures économisées

« A ce jour, 1 400 heures de travail ont été économisées », se félicite Nicolas ­Feray. Un an et demi après le lancement du projet, qui doit durer trois ans en tout, le bilan est « très positif, estime-t-il. On ne pensait pas développer autant de robots. Et les collaborateurs sont plutôt très satisfaits ».

Comme ils identifient eux-mêmes les besoins, ils adhèrent plus volontiers aux solutions proposées, remarque ­Gwénaëlle ­Segalen, DRH. Il n’est pas non plus question de supprimer des postes mais de redéployer le temps des agents concernés sur leur cœur de métier. Selon elle, « les effets sont positifs en termes de gains d’efficacité, de conditions de travail et de qualité de vie au travail ».

« Cela me dégage du temps pour aller à la rencontre des locataires » Nacyma Silarbi, chargée de recouvrement « Lorsque je débute une procédure contentieuse concernant un locataire percevant l’allocation personnalisée au logement, je dois monter un dossier contenant l’accusé de réception d’une saisine de la CAF. Cette dernière envoie un document par mois, en PDF, avec tous les accusés de réception du mois, parfois 150 d’un coup. Avant, on devait aller chercher, pour chaque dossier l’accusé de réception correspondant, le transformer en PDF pour le sauvegarder, le renommer et l’enregistrer dans le dossier du locataire. Cela pouvait prendre cinquante minutes. Aujourd’hui, c’est fait automatiquement. Je retrouve ­l’accusé de réception déjà rangé dans le dossier. Comme j’interviens aussi sur le terrain, cela me dégage potentiellement du temps pour aller à la rencontre des locataires et comprendre leur situation, les accompagner… Auparavant, je consacrais deux journées par semaine aux tâches administratives, désormais, je n’en ai plus qu’une. J’ai donc une journée supplémentaire sur le terrain. »

