Social et médico-social : les femmes plombées par les temps partiels

Carrière

Publié le 28/10/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Agents sociaux, auxiliaires de soin, atsem : des métiers exercés par des femmes, souvent à « temps non complet » – un euphémisme qui désigne dans la fonction publique les temps partiels subis. Avec leur lot d’inconvénients : précarité, heures complémentaires non majorées… Des syndicats bataillent contre ces situations jugées inégales, mais obtiennent peu d’avancées.

Dans la fonction publique territoriale, 34,1 % des femmes sont à temps partiel, nettement plus que les hommes (12 %). Des « temps non complets » le plus souvent, c’est-à-dire des temps partiels imposés par les employeurs pour des raison d’organisation du service. Ils sont particulièrement répandus dans les emplois de catégorie C des filières sociale et médico-sociale.

Parmi les fonctionnaires, ils concernent 43 % des agents sociaux, employés principalement dans l’aide à domicile, les hébergements pour personnes âgées et la petite enfance, ainsi que 19 % des auxiliaires de soin (depuis peu en catégorie B) et 22 % des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (atsem) sont à temps non complet, d’après la synthèse nationale des bilans sociaux, en 2015. Des postes occupés à 95 % par des femmes.

Les temps partiels imposés sont encore plus fréquents dans les emplois contractuels permanents, en particulier dans les CCAS (42 % de ces emplois) et les CIAS (72 %) auxquels sont rattachés l’aide à domicile et les hébergements pour personnes âgées, selon les données sociales de 2019 (1).

« De nombreuses agentes travaillent à 50 % et jusqu’à 80 % dans ces métiers sociaux et médico-sociaux, alors que, dans la plupart des métiers de la filière technique, les hommes sont très majoritaires et que là, il y a très peu de temps non complets », proteste Pascale Arnault, conseillère fédérale de la CFDT Interco.

« Un système très économique »

Les rémunérations étant faibles en catégorie C, le travail à temps partiel constitue un facteur majeur de précarité pour ce personnel féminin. D’autant plus que « les employeurs leur demandent souvent de faire des heures complémentaires pour remplacer les absentes, au même tarif que pour des heures normales », pointe la syndicaliste. Ainsi, au CIAS d’Aix-les-Bains, où « sur 70 aides à domicile, seulement trois sont à temps plein et la majorité à moins de 28 heures par semaine, ces agents sociaux ont fait un total de 8 505 heures complémentaires en 2019 », rapporte Sylvie Reveyron, aide à domicile dans ce service et membre de la fédération des services publics de la CGT.

« Un système très économique qui permet à l’employeur de constituer parmi ses agentes un pôle permanent de remplaçantes », souligne Pascale Arnault. Mais à leurs dépens puisqu’elles ne bénéficient pas du tarif majoré des heures supplémentaires et que cela a pour conséquence des plannings changeants chaque semaine, le plus souvent au dernier moment.

Cela évite également à la collectivité leur affiliation à la CNRACL, obligatoire si un agent titulaire travaille à plus de 80 %, ce qui exige alors le versement des cotisations retraite à cet organisme et une meilleure prise en charge des congés longue durée.

« Le problème est criant dans l’aide à domicile », dénonce Delphine Depay, en charge du secteur médico-social territorial au sein de la direction fédérale des services publics de la CGT. Ainsi, au CCAS de Besançon, la plupart des auxiliaires de vie qui interviennent à domicile sont à temps non complet, d’après la CFDT Interco. À la suite d’une décision votée il y a peu en comité technique, la majorité doit progressivement passer à temps complet d’ici à 2024, selon le même syndicat.

Dans le Finistère, « une quinzaine d’aides à domicile d’un CCAS ont travaillé longtemps à mi-temps. Nous avons obtenu début 2020, au bout de dix ans de bagarre, le passage à temps plein », témoigne Pascale Arnault, sous sa casquette de secrétaire générale de la CFDT Interco.

A défaut d’augmenter le temps de travail, les employeurs peuvent accorder une meilleure rémunération des heures complémentaires. Un décret du 20 mai 2020 (n°2020-592) leur permet en effet, sur la base d’une délibération, de majorer les heures complémentaires de 10 % pour le premier dixième du temps de travail, puis de 25 %. Mais cette mesure est très peu appliquée, selon les syndicats. Pour les aides à domicile, l’enjeu est aussi la prise en compte, dans le temps de travail, des temps de trajet entre les domiciles des usagers. Jusqu’ici, ils sont au mieux partiellement indemnisés par un forfait.

Les temps partiels subis semblent persister chez les atsem

Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), nombre d’auxiliaires de soin et d’agents sociaux se sont longtemps contentés de temps non complets. C’est toujours le cas dans un Ehpad d’Aix-les-Bains, selon Sylvie Reveyron. Et cela peut encore arriver dans des crèches. Mais il est probable que la pénurie de personnel et les difficultés de recrutement dans ces établissements aient incité les employeurs à augmenter les temps de travail.

En revanche, les temps partiels subis semblent persister chez les atsem. Ainsi, selon Annick Ham, fondatrice et administratrice du collectif indépendant des Atsem de France, et en poste dans une école maternelle de l’Eurométropole de Strasbourg, les nouvelles recrues seraient à 28 heures dans sa collectivité. Dans ce secteur de l’éducation, rien de plus banal qu’un temps non complet. Agents de la restauration scolaire, agents d’entretien des écoles, animateurs périscolaires et en centres de loisirs sont aux premières loges.