Depuis quelques années, maires et procureurs travaillent ensemble pour resserrer les liens entre la justice et les élus locaux. Au-delà d’une communication renforcée et plus efficace, cela permet aussi de mieux calquer la politique pénale sur les problématiques locales.

Deux mondes qui s’ignorent beaucoup trop. C’est le constat dressé régulièrement concernant l’institution judiciaire et les collectivités territoriales. En février, lors d’une audition devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, déplorait encore : « Il est vrai que la justice et les élus locaux ne se parlent pas. Et c’est au détriment de l’action publique et politique. »

Pour répondre à cette problématique, un groupe de travail dédié, piloté par le procureur général près la cour d’appel de Reims, ­Hugues ­Berbain, et le ­procureur de la République de ­Valenciennes, Jean-­Philippe ­Vicentini, a été mis en place. Mais déjà depuis plusieurs années, des maires et des procureurs s’emploient à réchauffer leurs relations et à renforcer la justice de proximité. Avec un objectif : mieux répondre aux besoins des citoyens.

Circuit court

Sur ce sujet, l’agglomération de ­Valenciennes fait figure d’exemple. « Pour avoir la certitude que la politique pénale du parquet colle aux réalités du terrain, il est primordial de se tourner vers les élus qui sont au plus près des problématiques locales », justifie le procureur, Jean-­Philippe ­Vicentini. En 2020, un premier protocole a été signé entre le parquet, la CA de la porte du ­Hainaut (46 communes, 158 800 hab.), ­Valencienne métropole (35 communes, 192 800 hab.) et un référent nommé pour chacune d’entre elles.

Maire d’Aulnoy-lez-­Valenciennes (7 200 hab.) depuis dix-sept ans et référent de ­Valenciennes métropole, ­Laurent ­Depagne salue une « révolution » : « ­Auparavant, il n’y avait pratiquement aucune relation, ­chacun vivant de son côté. Or nous avions vraiment besoin de nous connaître davantage et le parquet de mieux appréhender l’organisation politique du territoire afin de favoriser le partage d’informations. Les élus ont pu faire part de leurs attentes et de leurs problématiques. »

Plusieurs outils ont ainsi été mis en place pour créer un véritable « circuit court », intégrant tous les édiles. « Il est très important que la prestation soit la même pour les petites et les grosses villes. Ici, le maire­ d’une commune de 2 500 ­habitants est traité de la même manière que celui de ­Valenciennes [43 200 hab.] », précise le procureur.

Grâce à une boîte email dédiée, les élus ont la ­possibilité d’interpeller directement le procureur. « Cela permet d’attirer l’attention sur des faits délictueux ou une réflexion en matière de tranquillité publique avec l’assurance d’être lu et d’obtenir une réponse », souligne ­Laurent ­Depagne. « C’est un outil très précieux, garantissant la confidentialité et la réactivité », ajoute ­Aymeric ­Robin, maire de ­Raismes.

Progressivement, adresser un email au procureur est devenu un réflexe pour les élus. En 2021, 177 messages ont été reçus, dont une partie était relative à des signalements de dépôts sauvages. « Des collègues craignent d’être envahis, mais on le voit bien, les élus sont des personnes raisonnables », souligne Jean-­Philippe ­Vicentini.

Réponse pénale rapide

Par ailleurs, une dépêche mensuelle et une lettre trimestrielle récapitulent l’activité du parquet. « Nous sommes ainsi au courant des suites données à certaines affaires et pouvons répondre aux interrogations de nos concitoyens, leur montrer qu’il y a un suivi et que l’on agit », poursuit Aymeric ­Robin. Outre ces outils de communication, « Du côté des élus, on apprend, on voit des avancées concrètes. Côté procureur, cela permet d’appréhender les réalités du territoire », résume ­Laurent ­Depagne.

Proposer une réponse pénale rapide, en prise avec les attentes des élus et des citoyens est aussi la mission que s’est donnée le ­procureur ­Damien ­Savarziex, d’abord en poste à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), désormais à Grasse (Alpes-Maritimes).

Afin de faire face à l’engorgement des services de police nationale, il a mis en place un circuit court concernant le traitement des rapports établis par les polices municipales. Pour un certain nombre d’infractions (conduite sans permis, défaut d’assurance, usage de stupéfiants, etc.), il donne la possibilité aux policiers municipaux d’établir un rapport d’intervention unique dont le contenu et la trame ont été définis à l’avance. L’agent décrit la situation sous tous les angles, adresse le rapport aux services de police chargés de vérifier les identités, puis celui-ci est transmis au délégué du procureur. Une réponse est ensuite rendue dans les trois semaines.

« Ce système a été installé il y a deux mois à ­Cannes [74 500 hab.], en parfaite intelligence avec le maire, note le procureur. Une centaine de dossiers ont déjà été traités sur ce mode. Pour les policiers municipaux, c’est valorisant et les citoyens, eux, sont satisfaits car les délais de traitement sont véritablement raccourcis. »

Ces derniers mois, nombre de protocoles ont été instaurés partout en France. Dans un contexte de violence à l’encontre des élus, ils marquent aussi un soutien à leur égard. C’est le cas en Haute-Loire, entre le procureur ­Nicolas ­Rigot-Muller (depuis nommé procureur de la République de Rodez) et le président de l’Association des maires et des présidents d’intercommunalités de la Haute-Loire, ­Bernard ­Souvignet. Une procédure spécifique pour les cas d’agression d’élus a été créée.

Le procureur est un interlocuteur

En juillet, une convention de coopération a été signée à ­Dinan, entre le tribunal judiciaire de ­Saint-Malo (­Ille-et-Vilaine) et les élus du territoire. « Depuis ­plusieurs années, la ­fonction est de plus en plus ­compliquée à assumer et les agressions se multi­plient, remarque ­l’adjointe au maire de ­Dinan [14 400 hab., Côtes-­d’Armor] chargée de la prévention et référente du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ­Christine ­Massard. Grâce à ce partenariat, les élus ont le numéro direct du procureur, savent quoi faire en cas ­d’agression, comment porter plainte et suivre les procédures. On se sent moins seul ! »

L’autre point principal de cette convention concerne la maîtrise des enjeux judiciaires pour les élus, qui ont un rôle important dans la constatation et le signalement des actes d’incivilité ou de délinquance dans leur commune. Cela passe par la formation des édiles mais aussi par celle des référents justice-élu sur des points très précis, tels que les atteintes à l’environnement. « Les élus sont demandeurs car ils ont besoin de réponses concrètes pour agir au quotidien. En tant que référente justice-élu, je suis là pour les mettre en lien avec la bonne personne au parquet », souligne ­Christine ­Massard.

Mais pour qu’une telle politique fonctionne, les deux parties doivent être réceptives. « Il faut aussi que cela soit pérenne, insiste Jean-Philippe ­Vicentini. L’idée est que le procureur soit un interlocuteur tout au long de l’année en créant des espaces de ­discussion. Et que cela se dépersonnalise. Que cette politique ne dépende pas d’un procureur mais qu’elle devienne une évidence. »

Or cela ne fonctionne pas à tous les coups. Le procureur de Senlis (Oise), ­Jean-Baptiste ­Bladier, a également mis en place un partenariat global : aide au développement du rappel à l’ordre, instauration de la transaction municipale, accompagnement pour les plus grosses communes dans le développement du conseil des droits et devoirs des familles… De plus, chaque maire a un substitut dédié avec une ligne directe.

Pourtant, malgré la signature du protocole par 35 communes, qui représentent 75 % de la population de son ressort, la dynamique a du mal à prendre. « C’est dommageable, car il y a eu un gros effort de communication et on nous avait donné des moyens », estime le procureur.

