Conditions de travail

Publié le 18/10/2022

Comment construire des modèles d’organisation du travail durable ? Des élèves de l'Institut national des études territoriales se sont penchés sur la question, à la demande de l'Association des DRH de grandes collectivités territoriales. Ils ont identifié cinq «facteurs clés de réussite».

Depuis la crise sanitaire et l’émergence du télétravail, mais aussi le constat d’un sentiment de bien-être des agents qui se dégrade, « l’enjeu est de réinventer des organisations du travail pérennes en prenant en compte les diversités de lieux et de modes de fonctionnement tout en garantissant un service public de qualité », selon un communiqué conjoint de l’Association des DRH de grandes collectivités territoriales (ADRHGCT) et l’Institut national des études territoriales (Inet).

Pour leur enquête, les élèves de ce dernier ont sondé 37 collectivités locales, réalisé 14 entretiens auprès de collectivités territoriales, d’organisations syndicales, de la médecine du travail et d’entreprises privées et échanger avec plusieurs chercheurs.

Parmi les enseignement du rapport , rendu public le 17 octobre : 70 % des répondants ont affirmé que le télétravail bénéficie aujourd’hui d’un fort portage politique. Les nouveaux modes d’organisation du travail imposent nécessairement une redéfinition des espaces avec un triple impératif économique, social et environnemental. Ainsi, 32 % des répondants affirment disposer d’open spaces et 5 % des collectivités ont même mis une partie de leurs locaux en flex.

Droit à la déconnexion en construction

Néanmoins, ces évolutions doivent s’accompagner d’un nouveau cadre de travail pour les agents. Par exemple, concernant le droit à la déconnexion, si 70 % des répondants affirment l’avoir instauré au sein de leurs CT, il s’agit d’un droit encore en construction. Dans certaines collectivités, il a été instauré par principe, rappelé dans le protocole télétravail et le règlement temps de travail, mais aucune mesure particulière n’a été prise pour le moment. Ainsi, dans la plupart des collectivités, il n’y a pas de véritable mise en pratique de ce droit, si ce n’est son affirmation.

Il ressort des auditions menées les «facteurs clés de réussite » suivants :

« l’implication de l’ensemble des agents et des managers dans la définition des nouvelles règles de télétravail ;

la montée en compétence, par une offre de formation adaptée, à destination de tous, au management à distance ;

une réflexion sur les missions et l’organisation sur les missions des services ;

une réflexion à grande échelle sur les tiers, sources de vitalité renouvelée pour de nombreux territoires, et offrant des conditions de travail satisfaisantes pour les agents ;

un nouveau rapport au numérique qui doit être accompagné : le développement des usages doit être contrôlé et accompagné à la fois pour son impact sur le bilan carbone des collectivités, et pour les risques de cybersécurité que cela engendre. »