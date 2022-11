Cambriolages : quels départements sont les plus épargnés ?

Publié le 04/11/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu experts prévention sécurité

Malgré une légère baisse depuis 2016, de nombreux cambriolages ont encore lieu. Certains départements sont moins concernés par cette problématique.

Depuis six ans, le nombre de cambriolages a baissé de 22,8% au niveau national, passant de 241 216 à 186 324. Ramené à 1000 habitants, les Bouches-du-Rhône concentrent le le plus d’intrusions. Qu’en est-il des territoires les plus épargnés?

En 2021, la Haute-Corse recense le plus faible nombre de cambriolages avec 1,15 pour 1000 habitants. Une position qu’avait déjà pu connaître le département en 2019, cette fois-ci avec 1,17 cambriolages pour 1000 habitants. S’en suivent le Cantal (1,38 cambriolages pour 1000 habitants), les Hautes-Alpes (1,39 cambriolages pour 1000 habitants), la Corse-du-Sud (1,54 cambriolages pour 1000 habitants), ou encore la Lozère (1,61 cambriolages pour 1000 habitants).

En six ans d’intervalle, entre 2016 et 2021, les départements les moins touchés par ...

