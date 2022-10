Climat : 25 000 agents dédiés seront nécessaires dans les collectivités

Changement climatique

Publié le 18/10/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, Actu Emploi, actus experts technique, France, Toute l'actu RH

Une étude publiée par l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) a évalué les besoins d'ingénierie pour le pilotage et l'animation des actions « climat », par domaine d'expertise.

Au-delà des besoins d’investissements annuels, estimés à 12 milliards d’euros que devront consentir les collectivités d’ici à 2030, l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) souligne que les collectivités vont également devoir augmenter leurs moyens humains pour l’ingénierie « climat » et donc leurs dépenses de fonctionnement. Pour lancer et assurer la maîtrise d’ouvrage des investissements « climat » d’une part, et pour animer la dynamique de décarbonation des acteurs de leur territoire d’autre part.

Bientôt un label « Hauts fonctionnaires territoriaux, experts climat »

Ce sont au minimum 25 000 agents dédiés au pilotage des actions « climat » des collectivités qui seront requis pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Cela représente environ ...

