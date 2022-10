Sobriété énergétique : faut-il vraiment éteindre les lumières des rues la nuit ?

Une étude publiée par l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) a évalué les besoins d'ingénierie pour le pilotage et l'animation des actions « climat », par domaine d'expertise. ...

Grenoble-Alpes Métropole et un consortium d’entreprises ont présenté, mardi 10 octobre, « le plus grand projet d’autoconsommation collective » de France. En 2023, les panneaux photovoltaïques produiront 3,5 GWh par an. ...