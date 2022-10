L’autoconsommation collective s’implante en zones d’activité

Energie

Grenoble-Alpes Métropole et un consortium d’entreprises ont présenté, mardi 10 octobre, « le plus grand projet d’autoconsommation collective » de France. En 2023, les panneaux photovoltaïques produiront 3,5 GWh par an.

