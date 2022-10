La participation citoyenne s’inscrit dans un réseau européen

« Un objectif était de combler le fossé entre élus et habitants »

Bertrand Girardi, conseiller municipal délégué à la citoyenneté et au projet Urbact

« Nous étions très peu au fait des programmes européens disponibles pour des villes de petite taille comme la nôtre. Grâce à ce réseau, la ville a gagné en compétence et les services de la municipalité ont pu s’approprier des outils de démocratie. Ils ont notamment mis en place des consultations informelles par le biais de “cafés des élus“ et du “vidéomaton“ que l’on a pu voir au lycée Bernard-Palissy.L’un des objectifs à travers ce projet était vraiment de combler le fossé que l’on peut retrouver entre les élus et les habitants. Le programme Active Citizen Network et ses ambassadeurs ont servi de point de relais pour faire parler de la participation citoyenne dans la ville. C’est pour cela que nous avons instauré des temps d’échanges informels en invitant les citoyens à donner leur avis lors des phases de coconstruction et de consultation. »