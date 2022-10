Hébergement d’urgence : le cri d’alarme des associations

Solidarité

Alors que 14 000 places d’hébergement d’urgence sont supprimées dans le projet de loi de finances pour 2023, plusieurs associations ont organisé, ce lundi 17 octobre, une conférence de presse au sein de l’Assemblée nationale, en présence de députés, pour alerter sur la situation des sans-abris.

Chiffres-clés 6000 demandes au 115 restent sans réponses d'accueil chaque jour, dont environ 2000 concernent des enfants

« Puisque c’est l’heure des réquisitions, on doit peut-être réquisitionner des hôtels, des bureaux et des logements vides ! », s’est emporté Rodrigo Arenas, député (LFI-NUPES) de Paris, lors de la conférence de presse organisée le 17 octobre par quatre associations, dont le Collectif des associations unies (CAU), au sein de l’Assemblée nationale, en présence de militants, de personnes accompagnées et de députés.

Une suppression attendue mais pas bienvenue

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit en effet la suppression de 14 000 places. Cela n’est pas une vraie surprise. En effet, lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, le parc de l’hébergement d’urgence a été porté à un chiffre sans précédant, 200 000 places, dont 40 000 ouvertes dans le cadre de la crise sanitaire, entre 2020 ...