Cambriolages : quels sont les départements les plus touchés ?

Publié le 21/10/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

Malgré une légère baisse depuis 2016, les cambriolages demeurent un fléau national. Mais quels départements sont-ils les plus concernés ?

Tendance générale à la baisse. Depuis 2016, le nombre de cambriolages a diminué de 22.8% (241 216 à 186 324 cambriolages). Mais si l’on rapport ces chiffres à 1000 habitants, dans quels départements en compte-t-on le plus ?

Premier du classement, les Bouches-du-Rhône recensent le plus important nombre de cambriolages avec 11,32 pour 1000 habitants. Suivent la Seine-Saint-Denis (8,85 cambriolages pour 1000 habitants), le Rhône (8.83 cambriolages pour 1000 habitants), la Gironde (8,79 pour 1000 habitants), ou encore le Vaucluse (8,64 cambriolages pour 1000 habitants).

En six ans d’intervalle, entre 2016 et 2021, nous retrouvons souvent les mêmes départements dans ce classement : les Bouches-du-Rhône et la Seine-Saint-Denis ont toujours fait partie des cinq taux les plus élevés du territoire, le Rhône (sauf 2020) et la Haute-Garonne (sauf 2021) ont été présents cinq fois, la Gironde (2019 à 2021) et l’Isère (2016 à 2017) trois fois, la Loire-Atlantique (2020) et le Vaucluse (2021) y figurent une seule fois.

