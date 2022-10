Les collectivités boudent le transfert des routes

Décentralisation

Publié le 17/10/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, actus experts technique, France

Les métropoles, régions et départements avaient jusqu’à fin septembre pour déclarer quelles routes nationales elles souhaitent récupérer.

Il n’y a pas d’embouteillages de demandes pour le transfert des routes nationales et autoroutes non concédées que l’Etat ne veut plus entretenir ou développer. Cette possibilité a été ouverte par la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3DS ») du 21 février 2022. Sur les 11 000 kilomètres de voies concernés, les métropoles, les régions et les départements se sont positionnés sur seulement 4 400. Et pas à n’importe quel prix. Avant de s’engager sur les routes, ces collectivités posent des réserves qui sont de nature à la fois f­inancière, technique et sociale.

400 km de routes opposent départements et régions 1800 kilomètres ont été demandés par trois régions ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier