Chute sur le trottoir : le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’est pas démontré

Responsabilité

Publié le 18/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence

Dans cette affaire, la requérante a chuté alors qu’elle empruntait une rue située à proximité de son domicile : elle a présenté une fracture du poignet gauche pour laquelle elle a été hospitalisée, une entorse de la cheville gauche et une contusion du genou droit. Après l’obtention d’un rapport d’expertise, elle a, par courrier, demandé à la commune de l’indemniser de ses préjudices. Cette réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices ayant résulté de sa chute, imputables selon elle à un défaut d’entretien normal du trottoir.

Pour obtenir la réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage invoqué. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.

Qu’en est-il ici ? La requérante soutient qu’elle a chuté en glissant sur des copeaux de bois et gravillons jonchant le sol et provenant d’un massif fleuri. Des attestations permettent au juge de confirmer le lien de causalité entre le dommage qui est résulté de sa chute et l’ouvrage public que constitue le trottoir.

De plus, effectivement, le trottoir est agrémenté d’un massif arboré dont le broyat peut déborder et recouvrir la partie du trottoir bordant ce massif. Cependant, ces débordements sont limités au seul pourtour du massif et l’importante largeur du trottoir permet aisément d’emprunter sa majeure partie vierge de tout dépôt végétal. Pour le juge, cette présence de broyat ne saurait, à elle seule, constituer un danger excédant ceux auxquels peut s’attendre un piéton normalement attentif, et il n’est pas établi ni même allégué que la commune aurait été alertée sur des débordements particulièrement importants en dehors du massif.

Mais le juge constate aussi que cette partie du trottoir est, en raison de sa largeur, régulièrement occupée par des véhicules en stationnement irrégulier, de sorte que l’espace de circulation des piétons peut se trouver réduit. Mais en l’absence de tout cliché photographique pris le jour de l’accident, l’attestation de l’unique témoin oculaire de la chute, insuffisamment précise à cet égard, ne permet ni de connaître l’importance de l’amoncellement de broyat sur le trottoir à la date de l’accident, ni d’établir que des véhicules alors irrégulièrement stationnés auraient contraint la requérante, comme elle le prétend, à emprunter la partie du trottoir longeant le massif.

Dans ces conditions, les éléments de l’instruction ne permettent pas de caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. De plus, l’accident a eu lieu en plein jour, et la requérante, qui habite depuis plus de trente ans à proximité immédiate du lieu de sa chute, connaissait parfaitement les lieux. Dans ces conditions, à supposer qu’elle soit survenue dans les circonstances qu’elle décrit, sa chute ne peut qu’être regardée comme imputable à un manque de vigilance. Sa requête est rejetée.