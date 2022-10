Eau et assainissement : la cote d’alerte est atteinte

Financement

Publié le 21/10/2022 • Par Fabienne Nedey

A cause des coûts de l’énergie qui ont explosé et de l’augmentation du prix des réactifs chimiques, des matériaux, des équipements et des travaux, les comptes des services d’eau et d’assainissement sont dans le rouge. Les collectivités auront des choix drastiques à faire en fin d’année lors de l’adoption des budgets des services d’eau et d’assainissement pour 2023.

Trois milliards d’euros… Ce montant ahurissant correspond aux besoins annuels d’investissements pour l’eau potable et l’assainissement non couverts en France (1). Pourtant, comme le rappelle Intercommunalités de France dans une étude récente sur le financement de la transition écologique, ces compétences pèsent déjà lourdement dans les comptes des intercos, représentant un cinquième de leur budget et le quart de leurs investissements.

La structuration territoriale des services d’eau et d’assainissement s’est faite dans la douleur et n’est pas encore achevée, mais elle commence à porter ses fruits. Organisés à plus vaste échelle que par le passé, ils sont dotés de moyens humains et financiers plus aptes à répondre aux immenses besoins des politiques de l’eau.