Elisabeth Borne donne du grain à moudre aux départements

Changement de ton aux Assises de Départements de France. Après un premier mandat d'Emmanuel Macron marqué par des relations conflictuelles entre les départements et le gouvernement, Elisabeth Borne a tendu la main aux élus en leur promettant un bouclier tarifaire sur l'énergie et 200 millions d'euros de dotation d'investissement sur la transition écologique. Un discours apprécié par les intéressés qui jugent néanmoins les nouveaux moyens financiers un brin léger.

L’heure est à la co-construction avec les départements. Lors de son discours de clôture des Assises des départements de France, la Première ministre, Elisabeth Borne, a tenté de convaincre les présidents de départements de la volonté de son gouvernement de les aider à faire face à l’inflation et de travailler ensemble en annonçant plusieurs concertations à venir. « Nous saisissons pleinement la main tendue et il faut que nous passions aux actes », a-t-elle promis à François Sauvadet, le président de Départements de France, le 14 octobre à Agen.

Mea culpa financier

Mais avant tout de chose pour entamer un nouveau chapitre dans les relations Etat-départements, elle a commencé par un mea culpa. Après les propos de plusieurs ministres depuis la rentrée sur la bonne santé financière des départements, elle a reconnue que « si certains départements ont une santé financière satisfaisante à ce jour, c’est loin d’être le cas de tous. Votre budget et plus encore que les autres échelons de collectivités est soumis à un effet de ciseaux ».

Pour les rassurer et les aider à faire face à la forte augmentation de leurs dépenses d’énergie, elle leur a promis un « dispositif national pour limiter la hausse des prix » et des décisions européennes sur le plafonnement du prix du gaz lors du prochain conseil européen des chefs d’Etat les 20 et 21 octobre prochain. Les départements pourront aussi bénéficier du filet de sécurité en préparation pour l’année 2023. « Nous ne laisserons aucune collectivité dans l’impasse », a-t-elle rappelé.

Une satisfaction pour François Sauvadet même si, pour lui, la menace sur les budgets locaux ne se limite pas à la flambée des dépenses énergétiques. C’est pour cela qu’il pousse avec Territoires unis à une indexation de la DGF sur l’inflation. Sans succès pour le moment. Côté dépenses, il a chiffré la somme de ces dépenses additionnées à celles décidées par l’Etat ces derniers mois à près de 2,5 milliards d’euros, soit 5,8% des dépenses réelles de fonctionnement des départements. Côté recettes, il n’a pas été plus optimiste : « les départements ne se portent pas bien (…) je tire la sonnette d’alarme car je crains une baisse importante des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ».

La co-construction n’empêche pas quelques sujets de brouille avec les élus départementaux. Le premier concerne la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). Malgré l’opposition des départements et la proposition du président du Sénat Gérard Larcher la veille de report d’un an, la disparition de la CVAE et son remplacement par une part de TVA commencera bien dès 2023.