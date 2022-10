Les abris de jardins : quels sont les avantages d’opter pour des hangars en métal ?

Publié le 17/10/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Pour entreposer vos bricoles et outils de jardinage, quoi de mieux qu’un abri de jardin en métal ? Il s’agit de cabanes qui servent non seulement d’espace de stockage en libérant votre maison des charges encombrantes, mais apportent également un bon décor à votre extérieur. Pourquoi opter pour un abri en métal, et pas simplement en bois ? Explications.

Pourquoi choisir son abri de jardin en métal ?

Les abris de jardin sont des constructions simples, sans fondation, destinées à entreposer toutes sortes de choses. Plusieurs matières peuvent servir à fabriquer un abri de jardin : le bois, le métal, le PVC, etc. Par ailleurs, les abris de jardin en métal sont les plus intéressants pour différentes raisons.

La résistance

Un abri de jardin métal est conçu pour résister à de nombreuses intempéries (soleil, vent, neige). On distingue deux principales matières utilisées pour ce type de hangar : l’acier et l’aluminium. Ces deux matières sont connues pour résister aux moisissures et aux attaques d’insectes contrairement au bois. De plus, les hangars en métal peuvent durer entre 10 et 25 ans au minimum.

La polyvalence

Les abris peuvent également être utilisés comme cabane de jeux pour les enfants lorsque vous les entourez d’isolants. Ces hangars métalliques servent également d’espace de vie ou de cuisine si vous les aménagez de façon convenable. En outre, un abri de jardin peut être utilisé comme un garage en métal.

Le coût abordable

Il faut noter que l’abri de jardin en métal est facile à transporter et à monter. Ces différents atouts font de cette option, la moins coûteuse par rapport au bois ou à la résine. Vous pourriez obtenir un hangar métallique avec assez d’espace pour un abri et pour une cuisine, au même prix qu’un petit abri en bois.

La simplicité d’entretien

L’abri de jardin en métal a le mérite d’être facile à entretenir. Un simple jet d’eau suffit pour supprimer toutes les saletés à la surface du hangar. Vous gagnerez du temps pour son entretien sans pour autant abîmer son décor.

Comment choisir son abri de jardin en métal ?

Le choix de votre abri de jardin en métal doit prendre en compte l’utilisation que vous souhaitez en faire. Si l’infrastructure est destinée au stockage de vos outils, vous pouvez opter pour l’aluminium, et pour un espace pas très grand. Ce choix vous permet de réduire vos dépenses.

Par ailleurs, si vous souhaitez avoir un garage en métal en plus d’un abri, votre choix doit se porter sur un bâtiment plus vaste. Vous pourrez ainsi le compartimenter à votre convenance. Pour l’option d’un garage, il est préférable de choisir une construction en acier pour sa résistance et sa durabilité.

Toutefois, les dimensions de votre abri doivent être prises en fonction de l’espace dont vous disposez. Votre extérieur gagnerait plus en élégance si l’abri en métal n’est pas trop encombrant. Enfin, il vous faut tenir compte de la forme de votre abri pour un choix idéal ainsi que du nombre de portes qu’il doit avoir.

