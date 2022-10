« On viendra à l’optimisation, car on n’aura plus les moyens de faire autrement »

Publié le 17/10/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

À l’occasion d’un séminaire des ligues consacré au « sport de demain » comme « enjeu collectif », que le Comité régional olympique et sportif de Nouvelle-Aquitaine organisait le 15 octobre, son président, Philippe Saïd, également président de la Conférence régionale du sport, évoque les défis à relever par les associations sportives… comme par leurs partenaires principales, les collectivités.

La crise sanitaire a révélé les fragilités des clubs et associations, des changements sociaux et sociétaux profonds, des bouleversements économiques, la nécessité de s’adapter au changement climatique… Le Cros de Nouvelle-Aquitaine a décidé de se pencher sur tous ces défis, et sur « la place du sport et son évolution dans le monde de demain », à l’occasion d’un séminaire des ligues organisé samedi 15 octobre à Talence.

Pour Philippe Saïd, président du Cros, par ailleurs à la tête de la Conférence régionale du sport (CRdS), l’articulation entre le monde sportif et les collectivités est au cœur du sujet. Il explique ici en quoi.

Quels sont les enjeux de l’articulation entre le monde sportif et les collectivités ?

On observe le même phénomène partout : comme il y a de plus en plus de pratiquants qui sont non licenciés et font du sport librement, les collectivités peuvent avoir tendance à s’interroger sur l’intérêt de privilégier le financement d’équipements utilisés par les associations sportives. En parallèle, les acteurs privés sont aussi de plus en plus présents.

Il faut donc repositionner le rôle associatif dans la société, car pour l’instant, son poids est en baisse sur le territoire. Si on perd ce volet associatif, on perd le lien social, l’insertion, l’éducation… autant d’aspects dont on a plus que jamais besoin. Le mouvement sportif doit donc s’adapter à cela.

Le plan « 5000 équipements de proximité » de l’Etat, qui favorise la création de city stades et autres installations de street workout en usage libre, peut-il accentuer cette remise en cause du rôle des associations sportives ?

Je ne le pense pas, car, dans le cadre de ce plan, le financement est assorti d’une obligation d’animation de l’équipement. Au contraire, ces projets peuvent être l’occasion, pour le monde associatif, d’avoir une approche différente de ce qu’il fait habituellement, ce qui est une bonne chose. Ceci dit, nous en sommes au début, on verra comment cela évolue.

À la présidence de la CRdS de Nouvelle-Aquitaine, vous semblez vous poser en médiateur face aux différents niveaux de collectivités, aux acteurs du monde sportif… Est-ce atypique par rapport à ce qui se passe dans d’autres régions ?

Tout le monde a envie que cela fonctionne, je l’ai à nouveau constaté lors de la dernière rencontre des présidents de CRdS organisée par l’ANS. Mais l’avancement dépend, dans chaque région, des personnes, de l’histoire, de la configuration. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, nous avons la chance de bien nous entendre, mais notre difficulté est d’avoir un territoire très vaste et diversifié. Notre enjeu est donc que les Départements s’approprient les choses et ne pensent pas que la Conférence régionale du sport n’est pas pour eux.

Si l’on veut aller dans le sens d’une mutualisation des projets et des financements, il faut aussi avancer à l’échelle des bassins de vie, donc avec les intercommunalités. Et l’optimisation à cette échelle concerne aussi les clubs : il faut élaborer des projets sportifs intercommunaux, intégrant aussi la question des équipements.

Il n’est plus possible d’avoir deux clubs de haut niveau sur un même territoire. Dans mon département, la Dordogne, par exemple, deux clubs de rugby tous deux en Fédérale 2 ou 3 co-existent dans deux communes situées à quelques kilomètres l’une de l’autre. C’est très difficile de leur faire entendre que cela n’est pas rationnel, parce que le rugby est de l’ordre du culturel, dans notre région. Mais on viendra à cette optimisation, car de toute manière, on n’aura plus les moyens de faire autrement. Alors autant anticiper, plutôt que cela se fasse au forceps.

La nouvelle gouvernance du sport peut-elle aider à aller dans ce sens ?

Oui, la CRdS joue là un rôle, car elle réunit les différents acteurs. En écoutant l’autre, on le comprend mieux. On peut ainsi voir qu’il y a de la place pour tout le monde et que le but est le même pour tous : le développement de la pratique sportive.