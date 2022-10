Dématérialisation, adoption du cloud, nouvelles organisations du travail, services innovants aux usagers… Le digital offre de formidables opportunités aux collectivités territoriales. Régions, métropoles, communes et communautés de communes, organisations de développement économiques, tous sont concernés. Découvrez les solutions déployées sur le terrain avec Salesforce.

#Marseille, en immersion avec ceux qui travaillent sur l’attractivité économique du territoire

Publié le 18/10/2022

Comment Marseille a-t-elle réalisé une année record en matière d’implantations d’entreprises, tant françaises qu’international, avec la pérennisation de 2100 emplois ? Les organisations impliquées dans l’attractivité d’Aix-Marseille, comme Provence Promotion et Euromed, misent sur son cadre de vie, la renaissance des infrastructures et de ses universités, mais aussi sur l’efficacité des dispositifs de détection-suivi des opportunités d’implantation. Découvrez leurs conseils et leurs bonnes pratiques, avec le support de Salesforce.