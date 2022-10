Un concours de pitch et d’éloquence pour les femmes fonctionnaires

Concours

Publié le 17/10/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pitcher son projet professionnel en 180 secondes avec éloquence, persuasion et créativité. C’est le challenge du concours A voix égales, lancé par l‘académie de Montpellier à destination de toutes les femmes de la fonction publique.

L’académie de Montpellier s’est saisie dès le mois de septembre du fonds en faveur de l’égalité professionnelle, mis en place par le gouvernement et également ouvert aux collectivités territoriales depuis cette année, pour lancer un concours d’éloquence à destination des femmes de la fonction publique. Placé sous le haut patronage du ministère de l‘Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que du ministère en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, ce dispositif s’adresse aux agentes des trois versants de la fonction publique.

« Ce n’est pas une démarche isolée, elle intervient dans le cadre d’un plan global porté par l’académie autour de la sensibilisation et de la formation des enseignants aussi bien que des élèves » explique Sophie Béjean, la rectrice de l’académie de Montpellier.

Un concours ouvert jusqu’au 22 décembre 2022

Question modalités, le concours est ouvert jusqu’au 22 décembre 2022 à minuit. Chaque candidate doit présenter son projet professionnel sous un format libre (vidéo, montage, illustration, scénettes…) mais avec, et c’est obligatoire, une prise de parole orale qui doit exprimer et convaincre en trois minutes de la pertinence de son intention.

Le dispositif s’inspire du concept « ma thèse en 180 secondes » qui permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples à un auditoire profane. « C’est un encouragement à travailler son oralité, son expression publique. Le projet doit contenir la présentation de la candidate, là où elle en est et vers quoi elle veut aller » détaille Sophie Béjean.

Pour candidater, il faut simplement travailler dans la fonction publique et partager son inscription au concours sur les réseaux sociaux. Le projet peut être lié au poste que l’on occupe déjà ou être lié à une démarche professionnelle d’évolution ou de transition.

Si l’accès est ouvert à toutes les catégories d’emploi, Sophie Béjean précise tout de même « nous ne fermons la porte à personne mais nous sommes plutôt dans une option qui vise à encourager les prises de fonction supérieure, l’accès à des responsabilités d’encadrement ».

Encourager les prises de poste d’encadrement

Un objectif en partie inspiré par la situation du secteur de l’éducation nationale. Avec 73 % de femmes, celui-ci est très féminisé. On compte 83 % de femmes professeurs des écoles mais le taux tombe à 53 % de femmes agrégées. « Concernant les postes de chefs d’établissement et le personnel de direction, nous constatons que les femmes restent bien plus longtemps adjointes. Le ministère de l’éducation nationale ne dispose en outre pas de réseau interne de femmes, nous sommes aussi en train d’en créer les bases. »

Dès que les candidatures seront clôturées, un jury mixte (femmes et hommes), composé de neuf à douze cadres et professionnels des ressources humaines de la fonction publique comme du privé, se réunira pour visionner et évaluer les projets. Ces derniers seront appréciés selon trois critères ; sa cohérence, la qualité de la prise de parole et la créativité.

L’académie de Montpellier vise 25 nominées et 5 lauréates. Ces dernières seront accompagnées par une dizaine de séances de coaching personnalisées.