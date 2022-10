Sobriété énergétique : le sport s’élance

Dérèglement climatique

Publié le 14/10/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Lancé fin août, le versant sport du plan de sobriété énergétique a été présenté ce 13 octobre. Sur le fond, 40 mesures de court et moyen/long termes. Sur la forme, la satisfaction, pour les représentants des collectivités, d’avoir été écoutés et entendus par le ministère des Sports.

L’enjeu ? « Engager le monde du sport dans une vraie culture de la sobriété », a insisté la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, jeudi 13 octobre, en présentation de la feuille de route du plan de sobriété énergétique du sport. Un plan co-construit avec plus de 50 acteurs « reflétant la diversité du secteur sportif et représentant plus de 300 000 structures », a-t-elle rappelé. Des 290 propositions remontées et examinées au cours des six dernières semaines, ce plan comporte finalement 40 mesures « priorisées et phasées dans le temps ».

Propriétaires de 85% des équipements sportifs, les collectivités figurent bien sûr en première ligne et David Lazarus, co-président de la commission Sport de l’Association des Maires de France (AMF) de saluer « la démarche de dialogue, au terme de laquelle rien n’est imposé mais plutôt suggéré et préconisé ». À l’image des mesures concernant le chauffage, avec des acteurs qui s’engagent à diminuer d’au moins deux degrés la température des gymnases et des salles de sport privées.

Quant à la température de l’eau des piscines, elle aussi va s’abaisser d’au moins un degré. « Des avancées sont aussi réalisées vers la suppression de l’obligation de la vidange annuelle », poursuit Vincent Saulnier, Secrétaire général de l’Association nationale des Elus en charge du sport (Andes), qui lui aussi retient « la qualité d’écoute ».

Vidange obligatoire des piscines publiques : l’Andes demande un report

Limiter les déplacements

Fait notable : au-delà des équipements de proximité et du sport amateur, le monde professionnel est aussi mis à contribution : avant un match de football ou de rugby en diurne, le temps d’éclairage devrait être diminué de 50% puis de 30%, pour une rencontre en nocturne. Et moins 10% pour le recours à la luminothérapie dès cet hiver.

« Ce sont des signaux importants », poursuit David Lazarus. « La Ligue de football s’est aussi engagée à suspendre son classement des pelouses de façon à ce que différentes obligations énergivores ne pèsent plus de la même façon sur les clubs.

En matière de transports des spectateurs, poste qui génère 80% de l’empreinte carbone d’un événement sportif, un appel est lancé aux collectivités pour mettre en place la gratuité des bus et autres tramway, pour les porteurs de billets, le jour de la rencontre.

Du côté des amateurs, les poules de compétition au niveau régional pourraient être revues pour réduire les distances parcourues. Chacun est également invité à utiliser l’application Optimouv’, pour optimiser ses déplacements.

La question des équipements « passoires »…

Enfin, à moyen et long termes, les interrogations des collectivités portent surtout sur la rénovation des équipements sportifs anciens et considérés comme des passoires thermiques. Pour rappel, plus de quatre sur dix ont été érigés avant 1975 ! Vincent Saulnier ( Andes ) se montre donc « satisfait » de la reconduction du programme dédié de l’ ANS , en lien avec le plan France Relance : 50M€ en 2021 qui ont permis de financer 166 dossiers puis l’annonce d’une nouvelle enveloppe de 50M€ pour la fin de 2022 et le début de 2023. L’élu mise également sur le Fonds vert, porté de 1,5 à 2 milliards d’euros. « Tout cela peut contribuer à amorcer un futur Plan Marshall », espère-t-il.

De son côté, David Lazarus (AMF) n’apparaît pas convaincu de recourir au Fonds vert dans ce cadre. « Il sera demandé aux élus locaux d’arbitrer et donc de choisir comment utiliser les sommes affectées. Et face à une école ou un Ehpad, un équipement sportif comme une piscine pourtant très énergivore, ne sera jamais prioritaire. À mon sens, il serait préférable de s’appuyer sur un fonds spécifique d’urgence climatique et sportif pour nous aider dans cette ambition. » À suivre donc.