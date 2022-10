Véhicules électriques et bornes de charge : comment les rendre plus vertueux ?

Mobilité électrique

réagir @Alan Aubry, Métropole Rouen Normandie

Dans une nouvelle étude, l’Ademe revient sur l’écosystème de la mobilité électrique et donne des pistes pour le rendre plus vertueux sur les plans écologique et technico-économique. Elle appelle notamment à limiter la capacité des batteries et le poids des véhicules, ainsi qu'à privilégier un réseau de bornes diffus et à charge lente.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Mobilité - transports