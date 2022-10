Perrine Goulet : « Je suis favorable à la double activité des assistants familiaux »

Protection de l'enfance

Perrine Goulet, députée de la Nièvre (Modem), présidente de la nouvelle délégation parlementaire aux droits de l’enfant, a déposé le 22 août une proposition de loi, notamment pour l’élargir en permettant « à des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel ou d’enseignement de devenir assistant familial ». Les enjeux, selon elle : renforcer l’attractivité du métier et mieux répondre aux besoins des enfants. Entretien.

En quoi la question de la double activité des assistants familiaux est-elle importante en protection de l’enfance ? Quels sont les enjeux ?

Il y a deux enjeux. D’abord, le déficit d’attractivité de ce métier. Malgré l’amélioration de la rémunération des assistants familiaux, leur nombre diminue et les employeurs ont toujours des difficultés de recrutement. Le deuxième enjeu, ce sont les besoins importants d’hébergement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. On manque de places. Il faut donner des possibilités d’accueil supplémentaires.

Je suis favorable à la double activité des assistants familiaux, mais aussi au tiers digne de confiance [un proche qui accueille l’enfant bénévolement]. Chaque enfant doit pouvoir trouver le mode d’accueil qui lui convient. Les assistantes familiales accueillent deux ou trois enfants pour avoir un salaire décent, mais cela ne convient pas forcément à certains parce qu’ils n’ont pas envie de vivre avec d’autres enfants en difficultés. Je le dis souvent : il n’y a pas d’enfants « incasables ». Simplement, on n’a pas créé toutes les bonnes cases pour les accueillir.

Que proposez-vous pour élargir cette possibilité de double emploi des assistants familiaux ?

J’ai proposé de lever des freins. Par exemple, une loi bloque l’accès des fonctionnaires à ce deuxième emploi d’assistant familial. Or, j’ai rencontré des enseignantes qui aimeraient être assistantes familiales et accueillir un enfant chez elles. Elles sont en mesure de le faire pour des enfants scolarisés car leur temps de travail est compatible avec le rythme de vie de ces enfants. De même, des gens travaillent à temps partiel, parfois à domicile. Eux aussi pourraient accueillir un enfant. Cela nécessite un changement de mentalité.

Y a-t-il des oppositions à votre proposition de faciliter une deuxième activité ? Certains jugent nécessaire que les assistantes familiales travaillent à temps plein.

Bien sûr, des enfants ont besoin d’un assistant familial à temps plein. Mais d’autres, non, parce qu’ils n’ont pas souffert de graves carences éducatives, ils n’ont pas été battus… Et puis, tous les enfants n’ont pas de rendez-vous médicaux fréquents. Un enfant, confié à un assistant familial qui a une deuxième activité, ira à la cantine et la garderie, comme beaucoup d’enfants. Ainsi, il ne sera pas stigmatisé comme « enfant de l’aide sociale à l’enfance ». Des assistantes familiales voient, dans cette ouverture de leur profession à des personnes qui exercent un autre métier, une difficulté, une concurrence possible, alors que c’est une possibilité supplémentaire d’accueil. On a besoin d’hébergements en protection de l’enfance. Il ne faut pas se fermer des portes.