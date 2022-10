Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 8 au 14 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Chers déchets… – Après la parution de l’arrêté modificatif du cahier des charges de la filière REP des déchets d’emballages ménagers, les associations Amorce, CME, Federec, Fnade, SNEFID, CNR, ESS France, RCube et Zéro Waste France ont publié un communiqué pour exprimer leur « profonds désaccords ». Elles pointent notamment le fait que leurs avis n’aient pas été entendus lors de la consultation cet été. Parmi les points de désaccord : la reconduite de l’objectif général de recyclage de 75% ainsi que la prise en charge des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé à 80% par l’éco-organisme. « Le taux de prise en charge des coûts réels n’atteint même pas 50%, laissant à la charge des collectivités locales et de leurs contribuables la majorité des coûts de gestion des emballages ménagers », dénoncent-elles ainsi.

… et précieux déchets – La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade), citée par 20 Minutes, en appelle à des modifications réglementaires et à plus de volonté politique pour mieux valoriser les déchets. Parmi ses attentes figure, notamment, l’essor des chaudières CSR et le développement du biogaz issu des unités de méthanisation et des centre d’enfouissement, qui permettrait d’atteindre les 30 TWh d’énergie thermique et de biogaz. Un objectif qui doublerait le bilan actuel. Ces unités devraient aussi pouvoir produire de l’électricité. Selon la Fnade, les déchets ne produisent aujourd’hui que 4% de la chaleur en France. Or, dit-elle, « cette production a toute sa place dans le mix énergétique ».

Réseaux sociaux – Alors que les réseaux de chaleur sont absents du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables [lire aussi notre article], l’Ademe publie, sur son site Internet, une enquête et des retours d’expérience pour privilégier ce système de distribution. Il ressort de cette enquête que 84% des collectivités interrogées ne seraient pas passées à la chaleur renouvelable sans le fonds chaleur. Autres chiffres à retenir : aujourd’hui, 22,8% de la consommation finale de chaleur est d’origine renouvelable et l’objectif, à l’horizon 2030, est d’atteindre 38%. Pour rappel, les coûts d’installation d’un tel réseau peuvent être couvert jusqu’à 65% par le fonds chaleur.

Produits bio – Dans un entretien accordé à Actu Environnement, Laurent Arnaud, chef du département bâtiments durables du Cerema, rappelle les enjeux et l’importance des matériaux bio-sourcés pour une meilleure empreinte carbone des bâtiments. Aujourd’hui, regrette-t-il, les produits bio-sourcés et géo-sourcés ne représentent que 1% des matériaux de construction. Il faudrait viser les 10% d’ici 2030. « Ils répondent à un élément essentiel, insiste-t-il : pouvoir capter le carbone et le stocker ». Il en appelle à une nouvelle RE 2020 de la rénovation qui s’appuierait sur ces matériaux (chanvre, lin, terre crue, etc.).

Grandes crues – Sécheresse puis fortes pluies, un cocktail détonant et dangereux pour les falaises. A travers des exemples basque et normand, un reportage de France Télévisions présente les dangers de l’érosion qui touche le littoral, accentués ces dernières années par le réchauffement climatique. La commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) est ainsi classée à risque. Parmi les solutions les plus pratiques et immédiates : interdiction de construire et de circuler en voiture dans ces zones, reculer les sentiers de randonnée et poser des capteurs pour détecter tout mouvement de sol.

Tous feux éteints – A l’instar d’autres villes françaises, Lyon a aussi adopté son plan sobriété. Comme l’annonce France 3, la principale mesure qui se distingue est celle de l’extinction totale de l’éclairage public dans les rues, de 2h à 4h30 du dimanche au mercredi. A l’image de ce qui se fait aujourd’hui dans les petites communes. Cette « nuit noire », telle qu’elle a été baptisée, a été pensée pour s’adapter aux horaires des transports en commun.

Faites vos Jeux – Comme le rapporte Le Parisien, la première réunion du comité stratégique des mobilités pour les Jeux olympiques de Paris a été l’occasion d’une passe d’armes entre le ministre Clément Beaune et la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Car au-delà des enjeux liés à la desserte des aéroports, des transports en commun, des pistes cyclables ou de l’accessibilité en 2024 se pose celui du financement d’IDF Mobilités et du prix du passe Navigo.

Et aussi…

Amorce, AMF et Intercommunalités de France ont aussi publié leur guide « Plan d’urgence sobriété » [site Internet AMF] ;

Des eurodéputés demandent à la Commission européenne d’intégrer aussi l’hydrogène bas carbone – issu notamment du nucléaire – dans les objectifs de production d’hydrogène décarboné [Euractiv] ;

En solidarité avec l’Ukraine, la ville de Paris fait don de 8 camions-bennes à son homologue de Kharkiv [BFM]